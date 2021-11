Japão detecta primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus

O Japão confirmou, nesta terça-feira (30), o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus, em um homem que retornou da Namíbia, um dia depois do anúncio de novas restrições nas fronteiras.

"A respeito do viajante que retornou da Namíbia, se confirmou que era um caso de ômicron após a análise do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas", declarou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno.

"Este é o primeiro caso de ômicron confirmado no Japão", acrescentou. O homem infectado - com idade entre 30 e 40 anos - está isolado em um centro médico.

Nesta segunda-feira (29), o Japão anunciou novas restrições nas fronteiras e vetou o acesso a todos os estrangeiros, poucas semanas depois de flexibilizar as medidas para permitir a entrada de alguns estudantes e viajantes de negócios.

O Brasil também impôs restrições a passageiros oriundos de seis países da África a partir desta segunda-feira (29).

