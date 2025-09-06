Homem apontado como morto após acidente de bondinho em Lisboa é encontrado vivo em hospital

Um homem declarado morto no acidente com o bondinho da Glória, em Lisboa, foi encontrado vivo em um hospital da capital portuguesa, segundo informações da polícia local. Até o momento, há a confirmação de que 16 pessoas morreram após o elevador português ter descarrilado e tombado na última quarta-feira (3).

A identidade dele não foi revelada, mas sabe-se que o homem é alemão e estava internado no Hospital de São José. Ele é pai de uma criança de três anos que sobreviveu ao acidente.

Um trabalhador do bondinho teria sido o responsável por encontrar a criança, que estava chorando e coberta de sangue no local do ocorrido. Segundo ele, o choro da criança foi ouvido mesmo em meio ao barulho e à cena difícil.

Veja também Mundo Naufrágio em rio na Nigéria deixa mais de 30 mortos Mundo Vaticano inicia preparativos para canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo ‘millennial’

O menino, inclusive, foi retirado dos destroços pelos serviços de emergência e recebeu atendimento médico adequado, sendo liberado em seguida.

Até o momento, ele segue sendo acompanhado pela tia e pelos avós, enquanto o pai continua internado no hospital onde também está a mãe dele. A mulher, apontou o hospital, segue estável após uma série de cirurgias.