Furacão Ian destrói casas e provoca inundações na Flórida; acompanhe em tempo real

Os Estados Unidos enfrentam nesta quinta-feira (29) os danos "históricos" do poderoso furacão Ian, que "devastou" algumas cidades da Flórida, segundo o governador do estado, e deixou pelo menos dois mortos. Os ventos chegaram a 240km/h, registrando a categoria 4 na escala Saffir-Simpson - que vai até 5.

O furacão provocou inundações que cobriram casas e carros, arrastou barcos e deixou moradores presos. Mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia elétrica.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), Ian "está atingindo a Península da Flórida com tempestades catastróficas, ventos e inundações". "Essa é uma tempestade da qual falaremos por muitos anos", garantiu o diretor do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), Ken Graham.

As autoridades da Flórida mobilizaram mais de 42 mil eletricistas, 7 mil homens da Guarda Nacional e 179 aeronaves, além de carros anfíbios.

FURACÃO PROVOCA CHUVAS EM CUBA

Apesar da saída do furacão de Cuba, o país ainda passa por fortes chuvas e ventos. Segundo Lázaro Guerra, diretor técnico da União Elétrica de Cuba, uma falha no sistema elétrico nacional, associada à tempestade, afetou a distribuição de energia.

"O sistema já operava em condições complexas com a passagem do furacão Ian”, disse Guerra.