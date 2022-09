Furacão Ian faz médica cearense que está na Flórida adiar retorno ao Brasil

A chegada do furacão Ian, que se aproxima da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28), fez a médica cearense Lara Machado, de 29 anos, mudar os planos e adiar o retorno ao Brasil. A profissional de saúde viajou para a Disney com uma amiga para comemorar o aniversário. Elas chegaram no dia 22 de setembro e estavam com o retorno marcado para esta sexta-feira (30).

A iminência da tempestade tropical, que fechou inclusive aeroportos e atrações turísticas fecharem, fez ela e a amiga, Lívia, que é engenheira, adiarem a passagem para o dia 3 de outubro.

Com ventos de 220 km/h, o Ian deve piorar o tempo no estado nesta quinta-feira (29). Em Cuba, o furacão deixou duas pessoas mortas, casas destruídas e uma ilha inteira sem energia.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Lara lamenta o adiamento da viagem pois, "inclusive tinha perspectiva de votar no Brasil", além de ter de reorganizar escalas de trabalho. "Agora com o furacão, a gente não sabe como vai estar a estrutura daqui, então eu programei meu voo para um pouco depois para a gente conseguir se programar", conta.

Lara Machado Médica A gente fica bem chateada porque é um valor considerável. A gente perdeu algumas programações. O seguro não cobre nada pois é um desastre natural. E a gente tem um prejuízo financeiro bem importante, com mudança de passagem, noites extras em hotel, alimentação. Tínhamos a expectativa de brincar mais dias, e o que vai acontecer é que a gente vai ficar assistindo filme no quarto

Aniversário frustrado

Lara relata que é o terceiro aniversário que passa na Flórida e conta que geralmente é um período de muito calor. Ela estranhou pois nos últimos dias o tempo começou a fechar.

Acompanhe a passagem do furacão Ian em tempo real:

Ocupada com a viagem e em uma rotina de visitas aos parques no dia de seu aniversário na segunda-feira (25), ela descobriu sobre o furacão por mensagens de amigos do Brasil.

"Na segunda-feira começaram a me ligar perguntando se eu não estava preocupada com o furacão. Essa parte foi bem chata. Você está ali no dia do seu aniversário e pensa 'então, vai ter um furacão daqui a dois dias?'", relata.

Rotina modificada

Nessa terça-feira (27), os alertas meteorológicos foram elevados e as autoridades informaram o fechamento de aeroportos. Os parques da Disney na Flórida também fecharam, e devem permanecer assim até essa quinta-feira (29).

A profissional de saúde cearense conta que ela e a amiga estão em segurança em um hotel na cidade de Kissimmee. Lara relata que elas tiveram tempo de ir ao supermercado comprar comida e água.

"Dentro do hotel a gente até consegue sair, pode ir pro restaurante, mas a gente vai ficar mesmo no quarto. Está com chuva e um vento muito forte, mas até agora nada de destruição. Estamos acompanhando", comenta a cearense.

