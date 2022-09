Missão Dart da Nasa inspira Google com animação 'secreta' ; entenda

Uma animação "secreta" do Google foi liberada nesta terça-feira (27) para celebrar o sucesso da missão Dart (Double Asteroid Redirect Mission), da Nasa. A missão lançou uma nave ao espaço com o propósito de bater em um asteroide.

A colisão contra o asteroide, chamado de Dimorphos, ocorreu na noite de segunda (26), com o objetivo de coletar dados para ajudar os cientistas a desviarem eventuais ameaças contra a Terra.

Quando o usuário digita "NASA DART" no campo de pesquisa do Google, uma nave espacial aparece no canto esquerdo da tela do computador, atravessando a página e se chocando com o resultado da busca.

Além disso, a busca retorna as principais notícias relacionadas à missão. "Sua pesquisa no Google pode revelar algo sensacional! Procure por "NASA DART" em @Google para ver uma demonstração do navegador, uh, defesa planetária", disse a Nasa em perfil no Twitter.

Colisão com asteroide

A missão Dart é o primeiro teste real de defesa planetária da história. Chamada de suicida, ela envolvia uma colisão e destruição da própria nave, logo após ela ser jogada para cima do asteroide.

O intuito, nesse caso, não era destruir o asteroide por completo, mas apenas desviar o corpo celeste da órbita em questão.

O asteroide foi chamado de Dimorphos e chocou com a nave em uma velocidade de 22.000 km/h. Em meio à missão, o impacto foi transmitido ao vivo da Nasa pela câmera Draco (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation).

