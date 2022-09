Furacão Ian se aproxima da Flórida; acompanhe em tempo real

O furacão Ian, que está a caminho da Flórida, nos Estados Unidos, foi elevado à categoria 4 nesta quarta-feira (28). O dado em questão foi confirmado pelo Centro Nacional de Furacões (NHC), do próprio país.

Em Cuba, o furacão já havia deixado duas pessoas mortas, casas destruídas e uma ilha inteira sem energia. Agora, segundo informações do NHC, ele se encontra a cerca de 125 quilômetros a oeste da cidade de Naples, na Flórida, com ventos de até 220 quilômetros por hora.

Acompanhe a passagem do furacão Ian em tempo real:

Enquanto isso, na Flórida, moradores já fecham casas e seguem para áreas mais altas, por conta do alerta de chuva e ventos fortes. As regiões Charlotte, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Pasco, Pinellas e Sarasota receberam ordens para saídas de locais vulneráveis.

Uma avaliação inicial havia apontado as chances da chegada do furacão na Baía de Tampa e na cidade de Saint Petesburg. Entretanto, a atualização mostrou a ida mais ao sul do estado.

Em Cuba

Apesar da saída do furacão de Cuba, o país ainda passa por fortes chuvas e ventos. Segundo Lázaro Guerra, diretor técnico da União Elétrica de Cuba, uma falha no sistema elétrico nacional, associada à tempestade, afetou a distribuição de energia.

"O sistema já operava em condições complexas com a passagem do furacão Ian”, disse Guerra, diretor técnico do Sindicato da Eletricidade de Cuba.