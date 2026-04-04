Ex-toureiro Ricardo Ortiz morre após ataque de touro na Espanha

O ex-toureiro Ricardo Ortiz, de 51 anos, morreu nessa sexta-feira (3) após ser atacado por um touro na Arena La Malagueta, em Málaga, no sul da Espanha.

A tragédia ocorreu enquanto Ricardo trabalhava no desembarque e manejo dos animais, nos preparativos para uma tradicional corrida que seria realizada neste sábado (4).

A empresa responsável pela arena informou que ele estava em um curral no momento em que o animal avançou de forma repentina. Ortiz tentou escapar do impacto, mas não conseguiu desviar e foi atingido pelo touro. As informações são do portal g1.

A Polícia Nacional espanhola está responsável pela investigação do caso, tratado inicialmente como um acidente de trabalho. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas por uma unidade especializada.

A morte de Ricardo Ortizc ausou comoção entre a comunidade ligada à tauromaquia. Em nota, a empresa que administra a arena lamentou o caso e disse que Ortiz era uma pessoa "muito querida e respeitada".

Apesar da tragédia, o evento programado para este sábado foi mantido, como parte das celebrações tradicionais da Semana Santa na cidade.

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Carreira

Vindo de uma família tradicional do meio, Ricardo Ortiz iniciou a carreira como toureiro ainda jovem e ganhou destaque no fim da década de 1980, quando recebeu o prêmio "Sapato de Ouro" (Zapato de Oro), do festival na cidade de Arnedo.

Em 1994, tornou-se matador, o toureiro principal da apresentação, em uma cerimônia realizada em Quito, no Equador.

Ele se aposentou e deixou as apresentações nas arenas no início dos anos 2000, mas seguiu trabalhando nos bastidores das corridas, atuando nos currais da praça de Málaga.