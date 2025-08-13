Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Duas pessoas morrem após comer sanduíche de brócolis na Itália

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem de dois turistas que morreram após comer sanduíche de brócolis na Itália
Legenda: Os dois turistas morreram no dia 6 de agosto
Foto: Reprodução

Um homem e uma mulher morreram após comerem um sanduíche de brócolis e linguiça, vendido em food truck na cidade de Diamante, na Itália. Além deles, outras 17 pessoas estão internadas, conforme a imprensa italiana.

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12), e as autoridades seguem aguardando os resultados. As vítimas foram identificadas como o músico Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara D'Acunto, de 45 anos.

Os dois morreram no dia 6 de agosto, e a principal suspeita do óbito deles é intoxicação por botulismo, de acordo com o g1.

Eles apresentaram sintomas parecidos, como dificuldade para enxergar, engolir e dores no corpo. 

O botulismo ocorre como resultado das toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum e ataca o sistema nervoso. 

Veja também

teaser image
Mundo

Mexicana é condenada a se desculpar durante 30 dias por criticar políticos nas redes sociais

teaser image
Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Investigação dos óbitos

O food truck em que o lanche foi comprado teve os produtos foram apreendidos pela Vigilância Sanitária e está interditado. O Ministério Público conduzirá uma investigação sobre o caso. 

Luigi morreu enquanto dirigia de volta para casa. Ele passava férias com a família, mas começou a passar mal depois de comer o sanduíche. 

Segundo a irmã dele, Filomena, as últimas palavras de Luigi foram: “comi um sanduíche, talvez não devesse ter feito isso, estou me sentindo muito mal. Estou morrendo. Não enxergo direito, não consigo engolir, estou com dores por todo o corpo. Não consigo respirar".

O que é o botulismo?

botulismo é uma doença bacteriana que atinge o sistema nervoso. A maneira mais fácil de infecção é através da ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada.

Casos de infecção pelo consumo de alimentos são mais comuns naqueles que estão em conserva, pois a bactéria Clostridium botulinum, causadora da doença, se reproduz com mais facilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo. Outras complicações podem incluir:

  • Dificuldade para falar;
  • Dificuldade para engolir;
  • Fraqueza de longa duração;
  • Fadiga;
  • Pneumonia por aspiração e infecção;
  • Problemas no sistema nervoso em geral.
Assuntos Relacionados
Imagem de dois turistas que morreram após comer sanduíche de brócolis na Itália
Mundo

Duas pessoas morrem após comer sanduíche de brócolis na Itália

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12)

Redação
Há 38 minutos
Imagem mostra mulher de meia-idade sofrendo com violência doméstica, com hematomas nos olhos, sentada no chão de casa, ilustrando caso de argentina resgatada após 20 anos sendo mantida como escrava por marido e filhos
Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Vítima foi encontrada em estado de choque, apresentando deterioração física extrema e desnutrição

Redação
12 de Agosto de 2025
Captura de tela de protesto de ativistas contra a guerra em Gaza, durante transmissão do Big Brother Brasil
Mundo

Transmissão do Big Brother Israel é invadida por ativistas que pedem por cessar-fogo em Gaza; veja

Ativista pediram o fim da guerra e denunciaram fome e mortes em Gaza

Redação
11 de Agosto de 2025
Karla Estrella
Mundo

Mexicana é condenada a se desculpar durante 30 dias por criticar políticos nas redes sociais

Dona de casa acusou presidente da Câmara de Deputados de nepotismo

Redação e AFP
11 de Agosto de 2025
Miguel Uribe, senador de oposição e um dos favoritos na corrida eleitoral, foi baleado na cabeça em junho durante discurso em evento em Bogotá
Mundo

Morre Miguel Uribe, pré-candidato presidencial baleado na Colômbia há dois meses

O estado de saúde do político se agravou no sábado

AFP
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa em situação de rua dormindo em banco de praça em Washington, nos Estados Unidos, ilustrando fala de Trump que pediu às pessoas sem teto para deixar Washington.
Mundo

Trump pede para pessoas 'sem teto' saírem 'imediatamente' de Washington

Dados oficiais apontam que a capital dos Estados Unidos tinha mais de 5,6 mil cidadãos em situação de rua em 2024

Redação e AFP
11 de Agosto de 2025
Foto que contém mulher empunhando cartazes com protesto direcionado à guerra de Israel contra o Hamas
Mundo

Em nova reunião do Conselho de Segurança, ONU e países criticam novo plano militar de Israel

Controlar a Cidade de Gaza foi um dos objetivos anunciados pelo premiê israelense, Benjamin Netanyahu

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Foto que contém Anas al-Sharif, jornalista morto em bombardeio em Gaza
Mundo

Pelo menos quatro jornalistas do Al Jazeera são mortos em Gaza após bombardeio de Israel

Governo israelense alega que um dos profissionais da imprensa era "terrorista"

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Foto que contém Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Mundo

Netanyahu liga para Trump para discutir controle de Gaza por Israel

Primeiro-ministro israelense anunciou que o plano do País é tomar o controle da cidade, historicamente ocupada por palestinos

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto que contém homens fardados empunhando fuzis no Equador
Mundo

Tiroteio no Equador deixa pelo menos oito mortos; irmão de prefeito é uma das vítimas

Chacina aconteceu no entorno de uma boate no interior do País

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Cena de um cruzamento movimentado na cidade com veículos, policiais e pedestres durante o dia, destacando a presença de um carro policial nas ruas.
Mundo

Tiroteio deixa três pessoas feridas em Nova York, nos EUA; suspeito de 17 anos foi preso

Vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte

Redação
09 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump e Vladimir Putin para matéria sobre Trump anunciar encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia
Mundo

Trump anuncia encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia em 15 de agosto

Estados Unidos irá debater sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, que morreu aos 97 anos
Mundo

Morre Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, aos 97 anos

Astronauta ajudou tripulação a retornar em segurança para a Terra

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Donald Trump de terno azul sentado atrás de mesa. Imagem usada em matéria sobre presidente norte-americano ordenar ações militares contra cartéis na América Latina
Mundo

Trump ordena ação militar contra cartéis de drogas da América Latina, revela NYT

Veículos americanos afirmam que Trump assinou em sigilo um decreto para ir mais longe

AFP
08 de Agosto de 2025
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Mundo

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

Medida afetaria milhares de imigrantes, incluindo cerca de 600 mil brasileiros que vivem no país

Redação
08 de Agosto de 2025
Policiais da U.S. Border Patrol em ação, usando coletes e uniformes táticos, durante uma operação na fronteira dos Estados Unidos.
Mundo

Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

Ação ocorreu mesmo com uma ordem judicial que limita operações policiais sem provas suficientes

Redação
08 de Agosto de 2025
Incêndio
Mundo

Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de uma cidade destruída por um desastre, com prédios parcialmente colapsados e tutores de emergência no local, refletindo uma situação de calamidade.
Mundo

'A guerra em Gaza precisa acabar agora', pede ONU em comunicado a Israel

Comunicado faz referência à recente decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza

Paulo Roberto Maciel* e AFP
08 de Agosto de 2025
Montagem com fotos dos presidentes dos EUA e da Rússia, Trump e Putin
Mundo

Rússia anuncia encontro de Putin e Trump em breve: 'Iniciando os preparativos'

O presidente dos EUA já declarou oficialmente o objetivo de encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Redação
07 de Agosto de 2025
Donald Trump para matéria sobre Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores
Mundo

Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores

Ainda não há informações de quando nova medida entrará em vigor

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025