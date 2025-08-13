Duas pessoas morrem após comer sanduíche de brócolis na Itália

Um homem e uma mulher morreram após comerem um sanduíche de brócolis e linguiça, vendido em food truck na cidade de Diamante, na Itália. Além deles, outras 17 pessoas estão internadas, conforme a imprensa italiana.

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12), e as autoridades seguem aguardando os resultados. As vítimas foram identificadas como o músico Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara D'Acunto, de 45 anos.

Os dois morreram no dia 6 de agosto, e a principal suspeita do óbito deles é intoxicação por botulismo, de acordo com o g1.

Eles apresentaram sintomas parecidos, como dificuldade para enxergar, engolir e dores no corpo.

O botulismo ocorre como resultado das toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum e ataca o sistema nervoso.

Veja também Mundo Mexicana é condenada a se desculpar durante 30 dias por criticar políticos nas redes sociais Mundo Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Investigação dos óbitos

O food truck em que o lanche foi comprado teve os produtos foram apreendidos pela Vigilância Sanitária e está interditado. O Ministério Público conduzirá uma investigação sobre o caso.

Luigi morreu enquanto dirigia de volta para casa. Ele passava férias com a família, mas começou a passar mal depois de comer o sanduíche.

Segundo a irmã dele, Filomena, as últimas palavras de Luigi foram: “comi um sanduíche, talvez não devesse ter feito isso, estou me sentindo muito mal. Estou morrendo. Não enxergo direito, não consigo engolir, estou com dores por todo o corpo. Não consigo respirar".

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença bacteriana que atinge o sistema nervoso. A maneira mais fácil de infecção é através da ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada.

Casos de infecção pelo consumo de alimentos são mais comuns naqueles que estão em conserva, pois a bactéria Clostridium botulinum, causadora da doença, se reproduz com mais facilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo. Outras complicações podem incluir: