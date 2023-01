Desfile da Schiaparelli causa polêmica após simular cabeças de animais

O desfile da marca Schiaparelli na Semana de Alta Costura de Paris, nesta segunda-feira (23), repercutiu nas redes sociais. Vestidos que simulavam cabeças de animais selvagens dividiram opiniões.

A coleção apresentou três vestidos com cabeças 'ultrarrealistas': de leão, leopardo e lobo. A modelo Kylie Jenner assistiu ao desfile usando a roupa com a cabeça falsa de leão, dando mais visibilidade à peça.

Segundo a marca, as réplicas foram feitas de espuma, resina, lã e pele sintética de seda, com pintura a mão para parecer o mais realista possível.

Mesmo com a Schiaparelli ressaltando que nenhum animal foi ferido na confecção das roupas, internautas apontaram que a escolha pode estimular a caça de animais. As publicações com as peças receberam milhares de comentários criticando a escolha.

"Tão triste. Mesmo que sejam totalmente falsas, a mensagem por trás causa a caça incontrolável", disse a modelo Alla Kostromichova.

"Pertubador, desagradável, errado! A mensagem por trás dessa cabeça de leão realista é a promoção da violência contra animais, caça a troféus e ignorância humana", afirmou a cantora Jelena Karleuša.

Houve também quem elogiasse as produções da maison, criada pela italiana Elsa Schiaparelli. "Estou obcecada", escreveu a atriz Bella Thorne.

A coleção assinada pelo estilista Daniel Roseberry foi inspirada em Dante e na Divina Comédia. "É uma comédia e não uma tragédia, então eu não queria escuridão, mas um sentimento caloroso, bonito, positivo. Ter a sensação de que havia luz no fim do túnel", disse ele à imprensa.