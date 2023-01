Tiroteio na Califórnia durante celebração do Ano Novo Lunar deixa nove pessoas mortas

Nove pessoas foram mortas durante tiroteio registrado na cidade de Monterey Park, Califórnia (EUA), na noite deste sábado (21). De acordo com o jornal Los Angeles Times, o ataque aconteceu por volta das 22h no horário local, próximo a um ponto onde acontecia uma celebração pela chegada do Ano Novo Lunar.

A imprensa local estima que dezenas de milhares de pessoas passaram pelo local do festival de boas-vindas ao ano do coelho. Apesar da confirmação do número de mortos, a quantidade de feridos ainda não foi divulgada. As informações são do g1.

Também até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito, mas o Los Angeles Times ouviu o relato de uma testemunha que afirma que um homem estava com uma arma semiautomática.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram equipes de emergência tratando vítimas no local e policiais protegendo as ruas isoladas.

Ano Novo Lunar

O Ano Novo Lunar, comemorado especialmente pelos chineses, vietnamitas e outros países do Leste Asiático, começou neste último sábado. Este será o ano 4721, ano do coelho, que é um símbolo da paz, do intelecto e de cautela.

Segundo a mitologia, o coelho foi um dos 12 animais que disputaram uma competição cósmica de natação que acabou determinando a ordem dos signos do zodíaco chinês. Apesar de o animal não nadar bem, usou o intelecto e cruzou o rio em uma jangada.

Nessa época, milhões de pessoas aproveitam a oportunidade para viajar e celebrar o também chamado Ano Novo Chinês com a família.