Rússia ameaça guerra nuclear por ajuda militar de Ocidente na Ucrânia

Novos desdobramentos da Guerra da Ucrânia, que já dura 48 semanas, preocupam a comunidade internacional. Nesta quinta-feira (19), a Rússia ameaçou utilizar armas nucleares de verdade após aliados ucranianos prometerem enviar um pacote robusto de novas armas, inclusive novos tanques de guerra até então não utilizados no conflito. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Nesta sexta-feira (20), ocorrerá uma reunião sobre o envio do armamento com um grupo de 50 países liderados pelas forças da Otan, a aliança militar ocidental, na base americana de Ramstein, na Alemanha.

Dmitri Medvedev, representante do Kremlin, reforçou que o país irá reagir à movimentação.

"Baladeiros políticos subdesenvolvidos repetem como mantra: 'Para obter a paz, a Rússia precisa perder'. Nunca lhes ocorre trazer a seguinte conclusão elementar disso: a derrota de uma potência nuclear numa guerra convencional pode levar a uma guerra nuclear. Potências nucleares não perdem conflitos em que seu destino está em jogo", escreveu.

De acordo com a publicação, o governo da Lituânia disse estar certo de que vários países irão anunciar o envio do tanque Leopard-2, operado por 12 nações europeias. O Reino Unido também disse que irá fornecer, além de tanques, 600 mísseis antiblindados Brimstone, uma arma poderosa.

Com os russos atacando a leste, a Ucrânia eleva a cobrança. "Não temos tempo. A questão dos tanques precisa ser resolvida o mais rapidamente possível, estamos pagando pela demora com a vida do nosso povo", afirmou no Telegram o assessor presidencial Andrii Iermak.