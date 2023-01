Ano Novo Chinês marca o início do ano do coelho; entenda tradição

A China celebra, neste sábado (21), o Ano Novo Chinês. O ano 4721 é o do coelho, um símbolo de paz e calma.

Um dos feriados mais tradicionais da China e de outros países do leste asiático, o também chamado Ano Novo Lunar começou no domingo (22) pelo fuso-horário local, ainda sábado no Brasil.

Tradicionalmente, vários eventos são realizados na celebração, como o Festival das Lanternas. É comum que os chineses realizem simpatias para o início do novo ano, como não lavar os cabelos e enfeitar a casa com flores.

O primeiro dia do novo ano marca também o início do Festival da Primavera, principal festa chinesa que dura 40 anos.

Devido à pandemia de Covid-19, as celebrações são impactadas na China desde 2020. Neste ano, os moradores do país, um dos primeiros epicentros da doença, voltaram a ocupar os mercados de flores e festivais.

Legenda: Chineses celebram Ano Novo Chinês em Hong Kong Foto: AFP

O país começou a aliviar as restrições para conter o vírus em dezembro de 2022. As celebrações puderam voltar após o fim da política sanitária de "covid-zero", que manteve a pandemia sob controle nos últimos três anos.

Ano do Coelho

O calendário chinês utiliza a Lua como parâmetro e, por isso, um novo ano se inicia a partir da primeira Lua Nova após o solstício de inverno. Dessa forma, o ano novo ocorre em datas diferentes, entre 20 de janeiro de 18 de fevereiro.

No calendário solar, adotado pelo Brasil, o ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, cerca de 265 dias.

Cada ano no calendário lunar recebe o símbolo de um dos doze animais do zodíaco chinês: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Este ano é o coelho, animal que representa paciência, sorte e pode significar paz e sucesso para o novo ciclo.