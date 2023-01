Sapo-cururu gigante de 2,7kg é encontrado por guardas-florestais na Austrália

Um sapo-cururu de 2,7 kg foi morto por guardas-florestais no Parque Nacional de Conway, no estado de Queensland, na Austrália. O anfíbio gigante, que tem o tamanho de um braço humano, foi descoberto em uma área de selva do local, na semana passada. As informações são do O Globo.

Os profissionais encontraram o animal depois que uma cobra deslizando por trilha impediu que eles continuassem a caminhada, deparando-se com o sapo. Uma das guardas, Kylee Gray, contou que abaixou para capturar o animal, e não acreditou em quão grande e pesado ele era.

A mulher ainda explicou que um sapo-cururu daquele tamanho é considerado um invasor, pois come qualquer coisa que caiba em sua boca, o que inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos. Por este motivo, o animal precisou ser sacrificado.

Sapos-cururu não fazem parte da fauna australiana: eles foram introduzidos em Queensland, em 1935, como uma forma de controlar o besouro-cana. A inserção, entretanto, trouxe várias consequências para os outros animais selvagens do território australiano: o espécime é extremamente venenoso, e pode causar extinções locais de alguns de seus predadores.

SAPO PODE SER RECORDISTA

Pesando o equivalente ao peso de um recém-nascido humano, o sapo pode ser um recordista, de acordo com o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland, que também declarou que o animal pode ser levado para o museu estadual.

Pelo tamanho, os guardas-florestais acham que o anfíbio era uma fêmea, que poderia produzir até 30.000 ovos em uma temporada.