Conselho do Arkansas paga R$ 54,2 mil para interessados em se mudar aos Estados Unidos

O Conselho do Noroeste do Arkansas está oferecendo um incentivo para os interessados em se mudar para os Estados Unidos no valor de US$ 10 mil em dinheiro ou bitcoins, que equivale a cerca de R$ 54,2 mil. A iniciativa faz parte do projeto Life Works Here, que significa "A vida funciona aqui", e tem o objetivo de atrair novos talentos para a região.

O UOL detalha que o programa foca em trazer pessoas que trabalham nos campos de tecnologias relacionadas a blockchain para o estado do Arkansas. A organização prefere a mudança de "recém-formados, famílias, pessoas procurando uma mudança de carreira, empreendedores e artistas".

Legenda: Dentre os requisitos para se qualificar ao projeto Life Works Here, é preciso ter pelo menos 24 anos de idade. Foto: Shutterstock.

Além disso, a ação conta com o apoio financeiro da Walton Family Foundation, responsável por investir US$ 1 milhão, ou pouco mais de R$ 5,4 milhões. O foco é a transformação do estado região em um polo de mão de obra altamente qualificada, em áreas como ciências e tecnologia.

A iniciativa também oferecerá uma bicicleta aos profissionais que se mudarem ao noroeste do Arkansas para conseguirem explorar as trilhas da região. No caso daqueles que não gostam de esportes radicais, será possível trocar o presente por um ano de assinatura de alguma das instituições de arte e cultura do estado.

QUALIFICAÇÃO NO PROJETO

Dentre os requisitos para se qualificar ao projeto Life Works Here, é preciso ter pelo menos 24 anos de idade e dois anos de experiência profissional. O programa também exige que o interessado seja autônomo ou trabalhador remoto em tempo integral, cidadão americano ou estrangeiro que tenha visto para trabalhar no país, e deve ter disponibilidade para desembarcar nos EUA em até seis meses após a aprovação da candidatura.

Para efetuar as inscrições, interessados devem se aplicar através do site "Life works here".

