Conheça sintomas da Arcturus, nova variante do coronavírus que circula entre países

A Organização Mundial de Saúde (OMS) fez um alerta sobre nova variante do coronavírus. Batizada de Arcturus, o subtipo da doença é a nova "variante de interesse" da organização devido aos sintomas incomuns que ela causa.

Sintomas da nova variante Arcturus

Segundo especialistas, a Arcturus pode estar associada à coceira e sensação de viscosiade nos olhos. Até então, a conjuntivite era um sintoma raro entre pacientes com Covid-19.

A febre já era um sintoma característico da doença. No entanto, com a nova variante, a temperatura dos pacientes está subindo ainda mais que nos casos tradicionais.

Casos pelo mundo

A Arcturus já está preocupando países, como Reino Unido. A variante é responsável por um a cada 40 casos da doença no país.

A constatação fez com que especialistas recomendassem a volta do uso de máscara em transportes públicos. Além disso, o governo britânico vem pedindo que a população tome as doses de reforço da vacina.

Além do Reino Unido, a variante também vem ganhando território nos Estados Unidos. Lá, ela já é responsável por 7% dos casos de Covid-19.

Variante Arcturus

A nova variante foi identificada no fim de janeiro, na Índia, e era conhecida como XBB.1.16. O nome Arcturus veio quando a OMS concedeu o status de variante de interesse.

A preocupação da entidade é que a Arcturus se espalhe globalmente e aumente o número de casos. No entanto, não há evidências que sugiram que a variante seja mais perigosa que as demais atualmente em circulação.