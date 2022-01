'Ciclone bomba' afeta a costa leste dos Estados Unidos com nevascas e fortes ventos

Uma nevasca intensa e fortes ventos atingiram o leste dos Estados Unidos até a madrugada deste domingo (30), durante uma das tempestades de inverno mais severas dos últimos anos, que provocou cenas de caos nos transportes e cortes de energia elétrica.

Considerada pelas autoridades "potencialmente mortal", a tempestade gerou o cancelamento de quase 4.700 voos no fim de semana em diversos aeroportos e praticamente paralisou a rotina da região, que tem 70 milhões de habitantes.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) confirmou que o fenômeno se tornou mais intenso durante o sábado até virar um "ciclone bomba", caracterizado por quedas fortes e rápidas da pressão atmosférica.

As áreas mais atingidas de Nova York e Massachusetts registraram 61 centímetros de neve acumulada no início da tarde de sábado, com mais de 95 mil casas sem energia elétrica no segundo estado.

A neve em Boston igualou o recorde de um dia, registrado em 2003, com quase 60 centímetros.

O NWS já havia alertado que os ventos poderiam alcançar entre 80 e 120 km/h no nordeste dos Estados Unidos e tornar as condições de viagem "quase impossíveis".

Nova York e o estado vizinho de Nova Jersey, além de Virginia, Maryland e Delaware, declararam emergência total ou parcial.

Transtornos

Máquinas que espalham sal e equipamentos para a retirada de neve foram acionadas em Nova York, onde o Central Park registrou 19 centímetros de neve acumulada. As linhas de trens regionais foram parcialmente paralisadas.

Em Long Island, ao sudeste do estado de Nova York, as autoridades informaram que uma mulher foi encontrada morta em seu automóvel por um operador de máquina para a retirada de neve.

O clima frio chegou até o sul do estado turístico da Flórida, onde o NWS advertiu para a "queda de iguanas das árvores", pois as baixas temperaturas paralisam temporariamente os grandes répteis.

Os residentes de cidades da costa leste foram aconselhados a evitar viagens desnecessárias pela segunda noite, devido às condições adversas. As nevascas devem ser ainda mais intensas na região da Nova Inglaterra.

Os governos dos estados de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência e a prefeita de Boston, Michelle Wu, decretou emergência por causa da neve.

