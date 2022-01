Rússia e Ucrânia: entenda a rivalidade e o risco de guerra entre países

Uma ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia veio à tona. Moscou vem sendo acusado de preparar uma invasão militar ao vizinho pró-ocidente.

A Rússia já mobilizou mais de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, o que gera temores de uma invasão iminente.

A rivalidade entre os países têm raízes históricas. Rússia e Ucrânia compartilham como origem o chamado Rus de Kiev, um principado que existiu entre os séculos IX e XIII. Essa entidade abrangia a Rússia contemporânea, a Ucrânia e Belarus. Moscou considera esta área como seu berço.

O presidente Vladimir Putin já havia declarado que a Ucrânia teria sido "criada por Lenin" nos primeiros anos da União Soviética, uma forma de negar as especificidades da nação, que ele apresentou como artificial.

Epicentro do conflito

Donbass, onde está localizada uma bacia mineira e industrial, é economicamente vital para a Ucrânia. A região fica ao leste do país e é o epicentro do conflito entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos apoiados por Moscou desde 2014.

Uma batalha cultural entre Kiev e Moscou também está no centro do conflito. Há argumentos de que a região, juntamente com grande parte do este da Ucrânia, é povoada por uma população de língua russa que precisa ser protegida do nacionalismo ucraniano.

Segundo informações da agência de notícias AFP, a russofilia da região deve-se, no entanto, à russificação forçada e ao repovoamento da região após a Segunda Guerra Mundial, com a chegada de centenas de milhares de trabalhadores russos.

Situação da Crimeia após revolução pró-ocidental na Ucrânia

A Crimeia foi anexada por Moscou em 2014 após uma revolução pró-ocidental na Ucrânia. Para a Rússia, a península é considerada parte integrante do país.

A Crimeia fez parte do Império Russo desde o século XVIII e depois, sob a União Soviética, foi integrada à Rússia até ser anexada à Ucrânia soviética em 1954 por um decreto de Nikita Khrushchev.

A comunidade internacional não reconhece a anexação por Moscou e a Ucrânia exige sua devolução.

Conflito entre línguas

Ucraniano e russo, que pertencem à mesma família de línguas eslavas orientais, têm muitas semelhanças, mas também diferenças. Moscou diz que as autoridades de Kiev desejam "desrussificar" o país, favorecendo a língua ucraniana. Já a Ucrânia responde que está apenas corrigindo a "russificação" forçada sob o Império Russo e a União Soviética.

De acordo com informações da agência de notícias AFP, embora os ucranianos sejam, em sua maioria, bilíngues, o ucraniano é considerado a língua materna por 78% da população e o russo por 18%.

"Holodomor", a grande fome que matou milhões

"Holodomor" está entre os principais fatos históricos em disputa entre Rússia e Ucrânia. A grande fome matou milhões de pessoas em 1932 e 1933 na Ucrânia.

Tanto Kiev quanto os historiadores descrevem essa tragédia como "genocídio" comandado por Stalin contra o povo ucraniano que resistiu à coletivização da terra. Por outro lado, Moscou e outros historiadores rejeitam essa caracterização.

Papa Francisco se manifesta sobre o conflito

"Por favor, nunca mais guerra!", implorou o papa Francisco, em referência a uma possível invasão russa da Ucrânia.

"Durante a última guerra, o povo sofreu fome, tanta crueldade. Eles merecem a paz", disse o chefe da Igreja Católica. Francisco ainda declarou que acompanhava "com preocupação" as crescentes tensões na Ucrânia e convocou um dia de oração pela paz nesta quinta-feira (26).

