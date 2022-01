Caminhão que transportava macacos para laboratório na Flórida sofre acidente e alguns primatas fogem

Na cidade de Danville, Pensilvânia, Estados Unidos, um caminhão que estava transportando cem macacos para um laboratório na Flórida sofreu uma colisão de trânsito e pelo menos quatro primatas fugiram do veículo. O caso aconteceu nesta sexta-feira (21).

Três dos animais já foram encontrados, mas, até a manhã deste sábado, um ainda estava foragido e era procurado pela polícia local.

Os policiais alertaram a população nas redes sociais para ninguém procurar ou tentar capturar o animal. Por se tratar de um bicho silvestre, caso o veja, a pessoa deve comunicar logo às autoridades locais.

Crash Update: There is still one monkey unaccounted for, but we are asking that no one attempt to look for or capture the animal. Anyone who sees or locates the monkey is asked not to approach, attempt to catch, or come in contact with the monkey. Please call 911 immediately.