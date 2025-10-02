Diário do Nordeste
Brasileiros detidos por Israel receberão visitas de membros do Itamaraty

Objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos

Mundo
Navios da Flotilha Global Sumud
Legenda: Navios da Flotilha Global Sumud foram interceptados na quarta-feira (1º), enquanto tentavam furar o bloqueio à Faixa de Gaza transportando ajuda humanitária
Foto: Foto por FETHI BELAID / AFP

Os brasileiros detidos por Israel após participarem da flotilha internacional que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza receberão visita de diplomatas do Itamaraty, nesta sexta-feira (3), segundo divulgado pela Folha de São Paulo. A informação foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma reunião com parlamentares em Brasília, nesta quinta (2).

O objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos. Na quarta-feira (1º), pelo menos onze brasileiros que estavam nas embarcações da "Flotilha Global Sumud" foram detidos, entre eles a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT)

Além da parlamentar, a entidade confirmou que entre os capturados estão o ativista Thiago de Ávila e Silva Oliveira, a vereadora de Campinas, Mariana Conti (PSOL-SP), além de outros oito brasileiros. Segundo o movimento, que tenta furar o bloqueio à Faixa de Gaza transportando ajuda humanitária, cerca de 443 voluntários de 47 países foram capturados pelas forças de Israel.

Conforme comunicado da Flotilha, após a busca por informações sobre os detidos junto às autoridades israelenses, a representação jurídica do movimento não teve acesso sobre o paradeiro dos ativistas e se serão encaminhados a cidade de Ashdod.

"Este é um sequestro ilegal, em violação direta ao direito internacional e aos direitos humanos básicos. Interceptar embarcações humanitárias em águas internacionais é um crime de guerra, negar acesso à assessoria jurídica e ocultar paradeiro dos detidos agrava ainda mais esse crime", destaca o comunicado.

Ativistas serão deportados

Pela rede social X, o Ministério das Relações Exteriores israelense afirmou que todos os passageiros detidos "estão a salvo e com boa saúde". Israel anunciou ainda que deportará todos os ativistas para a Europa, mas não especificou para qual país ou países.

Na noite de quarta, o Ministério das Relações Exteriores manifestou preocupação com cidadãs e cidadãos brasileiros participantes da flotilha, destacando o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e o caráter pacífico do movimento.

"O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", reforça.

O comunicado defende ainda o fim imediato e incondicional das restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e o cumprimento com as obrigações de um país ocupante frente ao direito internacional humanitário.

 

 

 

