Bangladesh institui toque de recolher e mobiliza exército para conter protestos com 105 mortes

As autoridades de Bangladesh instituíram toque de recolher e mobilizaram militares em uma tentativa de conter uma onda de protestos, com registro de 105 mortes. O movimento ganhou força no país ao longo dessa sexta-feira, com passeatas conturbadas e até invasão a uma prisão.

A mobilização começou no início deste mês, quando estudantes decidiram protestar contra um sistema de cotas que reserva mais da metade dos cargos públicos a grupos específicos da sociedade, como filhos dos veteranos da guerra contra o Paquistão, de 1971.

Em Daca, capital do país asiático, a força policial chegou a proibir reuniões públicas como forma de frear os protestos e, segundo o chefe de polícia Habibur Rahman, garantir a segurança pública.

Apesar da proibição, a cidade vivenciou outras rodadas de confronto entre os agentes de segurança e os manifestantes. Os participantes da mobilização, inclusive, chegaram a invadir uma prisão em Narsingdi, a 50 km da capital, libertando dezenas de detentos e ateando fogo no local.

Com a evolução dos conflitos, o governo da primeira-ministra Sheikh Hasina, no poder há 15 anos, instituiu toque de recolher e convocou o exército para as ruas do país, conforme informado por Nayeemul Islam Khan, secretário de imprensa da governante.

Alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türker condenou a repressão das autoridades e classificou os ataques como “particularmente chocantes e inaceitáveis”.

VÍTIMAS E DANOS

Segundo dados do hospital universitário de Daca, 52 pessoas morreram na capital apenas nessa sexta (19). Das mortes registradas pela unidade de saúde nesta semana, dois terços foram causados pelas forças policiais.

A corporação, por outro lado, acusa os manifestantes de incendiar, vandalizar e executar “atividades destrutivas” contra prédios do governo. “Cerca de 100 policiais ficaram feridos nos confrontos de ontem e cerca de 50 cabines policiais foram incendiadas”, informou a Polícia Metropolitana de Daca.