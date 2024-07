Seis hóspedes são encontrados mortos em hotel de luxo na Tailândia por envenenamento, diz polícia

Seis estrangeiros foram encontrados mortos em um quarto de hotel em Bangcoc, na Tailândia, envenenados com cianeto, anunciaram autoridades nesta quarta-feira (17). A polícia suspeita que um dos mortos tenha sido o responsável pelo envenenamento.

Os corpos das vítimas de origem vietnamita (três homens e três mulheres com idades entre 37 e 56 anos) foram encontrados na terça-feira (16) em uma suíte do hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok, no centro da área turística da capital tailandesa.

O cianeto foi encontrado no sangue das vítimas de nacionalidade vietnamita. Duas delas tinham dupla cidadania americana. "Temos certeza de que um dos seis cometeu o crime", disse Noppasil Poosawas, vice-comandante de investigação da polícia de Bangcoc. O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, havia declarado, horas antes, que uma sétima pessoa vietnamita poderia estar envolvida no crime, o que foi descartado.

Motivação

A motivação do crime está vinculada a uma dívida de milhões de bahts tailandeses (um milhão de bahts equivale a US$ 28 mil ou R$ 152 mil), segundo Noppasil Poosawas.

As fotografias da cena do crime divulgadas pela polícia mostram pratos de comida tailandesa aparentemente intactos em uma mesa e duas garrafas térmicas ao lado de xícaras de chá, nas quais os primeiros exames detectaram a presença de cianeto, veneno extremamente tóxico que atua muito rapidamente no organismo.

Os investigadores afirmaram que nenhuma movimentação foi registrada na área do quarto desde segunda-feira à tarde, o que significa que o envenenamento pode ter acontecido na véspera da descoberta dos corpos.

O Departamento de Estado americano expressou condolências e ofereceu assistência aos familiares das vítimas com dupla cidadania. A instituição e o Ministério das Relações Exteriores vietnamita afirmaram que acompanham o ocorrido.