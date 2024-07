Explosão em Tel Aviv causada por suposto ataque de drone é registrada em vídeo

Uma explosão foi registrada em Tel Aviv, em Israel, nesta sexta-feira (19), e o momento foi capturado por uma câmera de segurança. Um homem morreu e quatro pessoas tiveram ferimentos leves, segundo militares israelenses e serviços de emergência.

A causa seria um suposto ataque de drone, segundo a agência Reuters. O atentado foi aparentemente reivindicado pela milícia Houthi, apoiada pelo Irã e aliados do Hamas.

Veja o momento da explosão

A explosão ocorreu horas após o exército de Israel matar um comandante do Hezzbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano.

O drone seria do modelo Veículo Aéreo Não Tripulado, que voa grandes distâncias, segundo um oficial do exército. “Não estamos descartando nenhuma possibilidade agora", pontuou o militar em entrevista a jornalistas logo após o ataque.

Forte explosão

A polícia israelense anunciou que recebeu centenas de alertas, a partir das 3 horas, sobre uma "forte explosão" em Tel Aviv. A explosão atingiu um prédio próximo a um anexo da embaixada dos Estados Unidos, segundo um correspondente da AFP.

Um homem de 50 anos foi encontrado morto em seu apartamento, atingido por estilhaços. O Magen David Adom, o serviço de emergência israelense, informou que prestou atendimento a um homem e uma mulher feridos em sua casa e outros dois feridos na rua. As quatro pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos "relativamente leves".

"Acordei porque os tremores pareciam um 747 se aproximando", declarou à AFP Kenanth Davis, um israelense que estava em um hotel diante do prédio atingido. "Depois, aconteceu a explosão... tudo explodiu no quarto, as janelas, coisas caíram do teto, nada pesado, mas havia muitos pedaços", explicou.