Atirador de elite famoso chega à Ucrânia para ajudar na guerra contra a Rússia

Um famoso atirador de elite canadense chegou à Ucrânia nesta quarta-feira (9) para ajudar na guerra contra a Rússia. Wali, como ficou conhecido, é um dos atiradores mais conhecidos do mundo.

Em 2017, ele ganhou fama após abater um alvo do Estado Islâmico a 3,5 quilômetros de distância durante combate no Iraque. As informações são do g1.

"Zelensky me disse que eles precisavam de um franco-atirador. É como um bombeiro que ouviu o alarme tocando. Eu tive que ir", disse o sniper ao site "La Presse".

Wali é combatente das Forças Armadas do Canadá. Ele já participou de missões no Afeganistão e no Iraque.

