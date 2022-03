Empresas buscam militares para resgatar famílias na Ucrânia por até R$ 10 mil por dia

Uma empresa de recrutamento de profissionais do setor militar e de segurança privada publicou um anúncio de emprego que paga por até US$ 2 mil, cerca de R$ 10 mil, por dia, para ajudar a resgatar secretamente famílias na Ucrânia.

A oferta, retirada do site chamado Silent Professionals, procura ex-soldados multilíngues dispostos a entrar no território ucraniano para missões de "extração". Segundo as informações do UOL, Robert Young Pelton, especialista em empresas militares privadas, há um frenesi no mercado para quem atua nesse setor na Ucrânia hoje.

Um valor mais alto é cobrado para grupos inteiros de famílias que desejam sair com seus bens. A plataforma de recrutamento não divulgou o nome da empresa contratante, mas profissionais estão sendo recrutados por valores entre US$ 30 mil e US$ 6 milhões, ou seja, entre R$ 152 mil e R$ 30 milhões, respectivamente, para ajudar a retirar essas pessoas do país ucraniano.

O CEO da Mosaic, empresa de inteligência e consultoria de segurança, Tony Schiena, explica que os preços das evacuações depende da complexidade do trabalho. "Quando há uma quantidade maior de pessoas, o risco aumenta. As crianças e as famílias são mais difíceis. Tudo depende dos métodos que usamos" conta Schiena.

Segundo Schiena, a maioria das missões da Mosaic são guiadas por inteligência e não por confronto armado. Atualmente a empresa trabalha com clientes corporações e pessoas politicamente expostas.

Empresas militares de segurança privada

Empresas militares e de segurança privadas existem há décadas, mas se tornaram realmente conhecidas do público durante as guerras do Iraque e do Afeganistão após os atentados de 11 de setembro, atuando em nome de governos e interesses comerciais.

No auge da guerra do Iraque, dezenas de milhares de empresas de segurança privada, como a Blackwater, operavam no país. As tarefas variavam de missões armadas, como proteção de comboios, à alimentação e ao alojamento de tropas em bases militares.

