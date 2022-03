Ex-Miss Ucrânia conta como fugiu de Kiev com o filho depois de acordar com 'sirenes e explosões'

A ex-Miss Ucrânia, Veronika Didusenko, contou como fugiu de Kiev com o filho de 7 anos, em meio a explosões da invasão russa. A modelo deu uma entrevista coletiva em Los Angeles, falando sobre os momentos dramáticos vivenciados por ela e pelo filho enquanto fugiam do país. Ela disse também que sua mãe e avós ainda estão na capital do país.

Veronika Didusenko Ex-Miss Ucrânia As pessoas estão morrendo em abrigos sem comida, sem água, sem luz e sem calor. É uma tragédia. É terrorismo”

Legenda: Veronika Didusenko e seu filho fugiam de Kiev logo no início da invasão russa Foto: Reprodução redes sociais

De acordo com o jornal New York Post, Veronika disse que ela e o filho foram acordados por barulhos do bombardeio russo e já começaram a reunir seus pertences para deixar o país no dia 24 de fevereiro, quando teve início a invasão russa à Ucrânia.

“Em meio ao caos, nós, junto com milhares de famílias, tentamos fugir da cidade. Em cima da minha cabeça, dúzias de helicópteros nos bombardeavam. Enquanto eu fugia com o meu filho, eu via uma batalha aérea acontecendo acima das nossas cabeças”, relatou Didusenko.

Legenda: Veronika Didusenko disse que sua mãe e seus avós ainda estão na capital do país ucraniano Foto: Reprodução redes sociais

Fuga em meio a ataques com bombas

A modelo conta que na fuga ouvia sirenes dos ataques com bombas. “Não havia nenhum lugar sem sirenes ou no qual as bombas não estivessem caindo. Foi horrível, muitas crianças e mães tentando chegar nas fronteiras. O que vi de mais violento foi militares russos parando e atirando em pessoas inocentes que tentavam fugir” continua a ex-Miss Ucrânia".

Veronika e o filho conseguiram escapar para Luxemburgo, depois foram para a Suíça e agora chegaram aos Estados Unidos. Ela disse temer que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha como objetivo final a “erradicação de tudo referente à Ucrânia e da própria Ucrânia”.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo