Veja o que se sabe sobre acidente entre ônibus e caminhão que deixou mais de 20 mortos na Bahia

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo, registrada no último domingo (7), provocou a morte de 24 pessoas e deixou outras cinco feridas na BR-324, na cidade de São José do Jacuípe, Bahia. Das vítimas, somente três estavam a bordo do caminhão, o restante estava no coletivo.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente causou 25 óbitos, mas depois a corporação e o Instituto Médico Legal (IML) corrigiram o número, confirmando 24 falecimentos. As informações são do portal G1.

A tragédia aconteceu por volta das 23h30, no km 381 da rodovia, próximo ao município de Gavião, no sentido de Jacobina — cidade que era destino do ônibus, que havia deixado o local no sábado (6) para viajar à praia de Guarajuba e retornava ao município do norte baiano no momento da colisão.

O caminhão, que tinha como origem a cidade de Juazeiro, realizava o transporte de mangas para a localidade de Feira de Santana, onde descarregaria o produto.

Em nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que o ônibus estava regular e o motorista estava com o cadastro em dia.

Responsável pelo ônibus, a empresa Naldo Turismo lamentou o acidente, solidarizou-se com a família das vítimas e disse que auxiliou a Prefeitura de Jacobina a agilizar a liberação dos corpos e translado para o Município.

O que provocou o acidente

A causa da colisão ainda não foi esclarecida e, conforme a PRF, somente deve ser explicada após sair o resultado da perícia. Uma das hipóteses da corporação é que um dos motoristas tentou uma ultrapassagem indevida.

Até a manhã desta terça-feira (9), não havia informação se os veículos apresentaram falha mecânica.

Quem eram as vítimas

O acidente provocou a morte de uma família, formada pelo casal Erivaldo Santos do Nascimento e Tatiane Santos de Souza Nascimento, pais de Emanuel Santos de Souza Nascimento. Paulo de Jesus, Maria Eunice Gonzaga e Isabela Santos de Almeida, respectivamente avô, esposa e neta, também foram vítimas da tragédia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) divulgou uma lista com os nomes de 22 das 24 pessoas mortas na ocasião. Confira abaixo:

Amarília Lima Grassi Santos Ana Paula G. Gonçalves Cerqueira Aurelito da Rocha Filho Edmilson Alencar dos Santos Emanuel Santos de Souza Nascimento Erivaldo Santos do Nascimento Gabriela Ferreira dos Santos Gleidson Santana de Andrade Isabela Santos de Almeida João Nilson Carvalho da Silva (motorista) João Victor Maia Kelvin Silva de Araújo Leilane Fernandes de Jesus Maria Eunice Gonzaga Michele da Silva Marla Souza Mandu Paulo de Jesus Sabrina Grassi Alencar dos Santos Stefanny Vitória Araújo da Silva (grávida 3 meses) Tatiane Santos de Souza Nascimento Tiago Manoel dos Santos Wolyver Manoel Araújo dos Santos

Velório coletivo

A Prefeitura de Jacobina iniciou a organização de um velório coletivo. Em nota, o Município lamentou o acidente e detalhou que os corpos serão velados no ginásio de esportes municipal. A Administração também decretou luto oficial por três dias.

No comunicado, o Executivo expressou "sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente".