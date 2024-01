Acidente entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 24 mortos e seis feridos na Bahia

Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão deixou pelo menos 24 pessoas mortas e seis feridas, na noite desse domingo (7) na BR-324, em São José do Jacuípe, no norte da Bahia.

Segundo informações da Brigada Anjos Jacuipenses, grupo de voluntários que atendeu a ocorrência, o ônibus fazia o trajeto das cidades de Guarajuba para Jacobina, quando se envolveu na batida.

Vítimas

Dentre os mortos, 21 eram passageiros do ônibus de passeio e três pessoas estavam no caminhão, de acordo com informação do portal g1. Uma das vítimas estava gestante.

Os feridos foram socorridos para hospitais da região. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.