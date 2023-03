Urticária: entenda o que é, causas e tratamento para a doença

A urticária é uma doença inflamatória na pele, que causa manchas salientes e avermelhadas, com bastante coceira e irritação. Ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, sendo classificada como aguda quando dura até seis semanas ou como crônica quando se estende por mais tempo.

É um problema mais comum do que se imagina e a estimativa é de que cerca de 20% da população mundial tenha uma crise pelo menos uma vez na vida. Mas, muitas vezes, é confundida com picadas de inseto. Por isso é preciso ter atenção para cuidar da melhor forma.

Se você quer entender melhor o que é a urticária, quais são os seus sintomas mais frequentes e como tratar corretamente o problema, acompanhe todas as informações neste texto.

O que é urticária na pele?

A médica dermatologista Fernanda Cassain* explica que a urticária é definida como uma lesão de pele caracterizada por placas avermelhadas e inchadas que coçam. Essas lesões podem durar poucos minutos ou muitas horas e podem surgir em qualquer parte da pele.

Legenda: Urticária pode causar coceira inchaço Foto: Freepik

Ela pontua ainda que quando uma pessoa está com urticária, há uma liberação de substâncias químicas (como a histamina) de algumas células da pele. Isso causa um vazamento temporário de líquido para fora dos pequenos vasos sanguíneos, o que acaba fazendo com que haja inchaço na região afetada.

Tipos de urticária

Embora seja uma doença comum, a urticária pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa, dependendo do tipo do problema, que pode ter causas relacionadas a reações alérgicas e outros fatores. Entender cada quadro, bem como as causas, é fundamental para o tratamento adequado.

Urticária alérgica

A médica destaca que a urticária acontece devido ao contato com alimentos que podem desencadear reações. Entre eles frutas, frutos-do-mar, castanhas, condimentos, chá, chocolate e lacticínios no geral. A urticária alérgica também pode surgir a partir de reações a medicamentos e procedimentos médicos.

Legenda: Há dois tipos de urticária: nervosa ou alérgica Foto: Reprodução

Vale ressaltar que o fator que desencadeia essa reação na pele pode já ter sido tolerado pelo organismo anteriormente, mas, em um dado momento, por razões diversas, passou a não tolerar mais.

Urticária nervosa

Também chamada de urticária colinérgica. Segundo Fernanda, aparece em situações de aumento de temperatura corporal, seja pelo banho muito quente, exercícios físicos, suor em excesso ou ingestão de alimentos quentes e bebidas alcoólicas, ou até mesmo questões emocionais. “Às vezes chamam popularmente esse tipo de urticária de ‘alergia ao suor’”, diz.

Outro tipo de urticária é a chamada idiopática, que acontece com muita frequência, mas surge sempre espontaneamente ou tem uma causa desconhecida.

Sintomas de urticária

Independentemente da causa ou do tipo de urticária, os primeiros sintomas são sempre semelhantes, com o surgimento de urticas de tamanhos e formatos diversos distribuídas pelo corpo acompanhadas de coceira intensa.

Fernanda detalha que as lesões podem provocar sensação de ardor ou queimação. Mas elas desaparecem sem deixar cicatrizes. Porém o paciente deve estar atento aos sinais de alarme, que podem indicar um quadro mais grave.

“Algumas vezes a irritação da pele pode evoluir com inchaço rápido, intenso e localizado. E atingir principalmente pálpebras, lábios, língua e garganta. Esse quadro se chama angioedema. Ele pode dificultar a respiração”, alerta a médica.

Outra possível complicação dos quadros de urticária é a chamada anafilaxia, na qual a reação envolve todo o corpo, causando náuseas, vômitos e queda da pressão arterial. “Esses casos são graves e precisam de atendimento de emergência”, orienta.

O que causa urticária

De acordo com a dermatologista Gabriela Capareli**, as causas da urticária são divididas em dois tipos. As de fator causal são desencadeadas pelo uso de medicamentos, alguns alimentos, infecções, fatores externos como calor, frio e outros. Já as de causas idiopáticas são aquelas que, a princípio, não têm uma causa definida.

Em ambos os casos, os principais sintomas são as lesões avermelhadas com um certo relevo. Elas formam várias urticas que podem ser isoladas, de tamanhos variados. Ou podem se confluir formando placas maiores. “No geral, as lesões aparecem de forma súbita e tendem aparecer rapidamente menos de 24h”, afirma.

Tratamento para urticária

A boa notícia é que a urticária tem tratamento. Para isso, é preciso haver primordialmente um diagnóstico correto. Ele começa a ser feito com o médico coletando todo o histórico do paciente, de forma detalhada.

Legenda: Urticária pode desencadear náuseas, vômitos e queda da pressão arterial Foto: Shutterstock

Depois, é preciso realizar exames físicos e exames laboratoriais quando necessário. Com o diagnóstico correto, o médico saberá sobretudo indicar de forma mais precisa o uso de medicação. Ou outras medidas que possam ajudar a aliviar os incômodos, acabar com as urticas na pele e evitar novas crises.

Urticária tem cura?

Se tem tratamento, portanto, tem também cura. Gabriela diz que a primeira recomendação para tratar urticária é sempre eliminar os agentes agravantes, sejam eles alimentos, medicamentos ou outros.

Em seguida, é a hora de partir para os alívios dos sintomas e tratar a infecção. “O tratamento medicamentoso é feito com anti-histamínicos (antialérgicos). E, dependendo da extensão e da gravidade das lesões, pode ser necessário fazer o uso de corticoide oral”, diz.

Perguntas frequentes

Mesmo sendo um problema relativamente comum, a urticária ainda gera muitas dúvidas. Por isso, a orientação principal é sempre procurar um médico que fará uma avaliação completa. Esclarecemos aqui dois dos principais questionamentos:

Quem cuida da urticária é dermatologista ou alergista?

Fernanda Cassain orienta que as pessoas procurem tanto os médicos dermatologistas como os alergistas. “São os especialistas com mais expertise para acompanhar e tratar portadores de urticária. Eles realizam uma avaliação detalhada para elucidar o tipo clínico e possível agente causador”, explica.

Legenda: Urticária pode ser avaliada e tratada por dermatologista ou alergista Foto: Reprodução

Urticária é contagiosa?

Outro ponto que precisa ser reforçado é que a urticária não é contagiosa. Portanto, uma pessoa não transmite para outra. Assim, não é necessário evitar o contato físico com aqueles que estão com o problema na pele.

A urticária só irá aparecer na sua pele se você tiver algum tipo de contato com um alérgeno. Ou seja, com algum fator que possa desencadear o problema no seu corpo. Fique atento!

*Fernanda Cassain, é médica pós Graduada em dermatologia clínica e estética. Atende em São Paulo, mas é cearense e morre de saudades da terrinha.