Tuberculose: veja sintomas, tratamento, prevenção e se é contagioso

O Dia Mundial de Combate à Tuberculose ocorre nesta sexta-feira (24). A doença infectocontagiosa atinge os pulmões, mas em casos mais sérios chega aos ossos, aos rins e às membranas que envolvem o cérebro (meninges). A data foi criada em 1982, para lembrar os 100 anos do descobrimento do bacilo causador da enfermidade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todo ano 10 milhões de pessoas são infectadas e pegam tuberculose.

Apesar da prevenção feita e do tratamento intensificado, 1,5 milhão morrem da doença. É a infecção mais mortal do mundo.

O que é tuberculose?

A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo microrganismo conhecido como bacilo de Koch, um tipo especial de bactéria, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Tuberculose tem cura?

Sim. O tratamento é feito com o uso de antibióticos.

Quais os sintomas da tuberculose?

Tosse por 3 semanas ou mais;

Febre vespertina;

Sudorese noturna;

Emagrecimento.

Conforme o Ministério da Saúde (MS), o principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse. Essa tosse pode ser seca ou produtiva (com catarro).

O que causa tuberculose?

A bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch.

Como se pega tuberculose?

A transmissão da tuberculose se dá por meio de via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, espirrou ou fala de uma pessoa com a doença ativa e sem tratamento. As informações são do Ministério da Saúde.

É calculado que, durante um ano, uma pessoa com tuberculose possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas.

Principais dúvidas

O que uma pessoa com tuberculose não pode fazer?

A pessoa não pode deixar de buscar tratamento e também não deve manter a boca descoberta ao tossir durante o período ativo e de mitigação da doença.

Pessoas com tuberculose ativa não podem continuar atividades físicas intensas na forma ativa da doença. É preciso acompanhamento médico, segundo as autoridades de saúde.

Como a tuberculose pode matar?

A morte por tuberculose é associada diversas causas como a grvidade da doença e a presença de infecções respiratórias secundárias. Muitos pacientes morrem de insuficiência respiratória, pneumonia e hemorragia de vias respiratórias.

A OMS aponta que muitos pacientes (214 mil) morrem de tuberculose, pois estão com AIDS.