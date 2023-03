Fungo mortal se espalha de forma alarmante nos EUA; saiba mais sobre o microrganismo

Um fungo perigoso tem se espalhado rapidamente nos hospitais dos Estados Unidos. A informação foi divulgada, na última segunda-feira (20), pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), instituição estadunidense de saúde. O Candida auris, conhecido popularmente como "superfungo", é resistente à grande parte dos fungicidas e pode levar pessoas com baixa imunidade à morte.

Durante a pandemia de Covid-19, os casos de aparecimento e transmissão do fungo em unidades de saúde norte-americanas aumentaram em mais de 50%, passando de 44%, em 2019, para 95%, em 2021, de acordo com estudo publicado na revista Annals of Internal Medicine.

Desde que o "superfungo" foi identificado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2016, até dezembro de 2021, 10.683 casos foram registrados no País. Destes, 3.270 foram quadros clínicos, em que a infecção está presente e 7.413 foram casos de triagem, em que o microrganismo é detectado, mas não causou infecção.

Além disso, a quantidade de infecções resistentes às equinocandinas, antifúngicos considerados a melhor arma no combate ao microrganismo, triplicou em 2021, quando comparada aos anos de 2020 e 2019.

O QUE PROVOCOU O AUMENTO DE CASOS?

Para explicar o motivo que levou os casos de infecção a aumentar, o CDC levantou três fatores:

Técnicas de prevenção e controle de infecções feitas de forma inadequada

Aumento da capacidade laboratorial para a detecção de infecções causadas pelo microrganismo

Pandemia

‘SUPERFUNGO’ NO BRASIL

Durante o período pandêmico, o Candida auris também afetou unidades de saúde do Brasil: no país, foram registrados três surtos do fungo. A recorrência obrigou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a emitir um alerta de ameaça à saúde pública.

A maior manifestação ocorreu em um hospital de Recife, quando 48 casos foram confirmados entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.

INFECÇÕES EM HOSPITAIS

Provando-se capaz de sobreviver em móveis, macas e instrumentos por vários meses, o fungo se alastra facilmente em hospitais, sendo possível que até pessoas saudáveis possam transportar o microrganismo nas unidades, sem imaginar.

No entanto, é importante ressaltar que nenhuma infecção causada pelo fungo foi registrada fora de hospitais. Além disso, o Candida auris só pode ser transmitido através do contato direto com pessoas ou objetos infectados.

CANDIDA AURIS

Presente no cotidiano humano, os seres pertencentes ao gênero Candida costumam causar diversas infecções orais e vaginais corriqueiras, como a candidíase, que podem ser tratadas facilmente com antifúngicos.

Entretanto, as infecções causadas, especificamente, pela Candida auris têm sido mais difíceis de combater, pois produzem uma camada protetora chamada de “biofilme”. Essa faixa torna a infecção resistente aos três principais compostos antifúngicos: equinocandina, anfotericina B e fluconazol.