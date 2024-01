Queratopigmentação: saiba detalhes e riscos de cirurgia que muda cor dos olhos

O vídeo de uma jovem brasileira viralizou nas redes sociais, nesta semana, após ela ser submetida a uma cirurgia para mudar a cor dos olhos permanentemente, de castanho escuro para azul-claro. Chamada de queratopigmentação, o procedimento pinta a íris e não é recomendado por especialistas para fins estéticos, pois pode provocar cegueira.

O "antes e depois" da moça foi compartilhado pela clínica responsável pela alteração, localizada em Lausanne, na Suíça. As imagens do resultado (assista abaixo) acumulam milhões de visualizações e milhares de curtidas no aplicativo TikTok.

O que é a queratopigmentação?

O diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), César Motta, explica que a queratopigmentação é um procedimento cirúrgico semelhante a uma tatuagem, realizada diretamente na íris. A adição de pigmentação na membrana pode provocar, por exemplo, perda do campo de visão do paciente, entre outros problemas.

César Motta diretor da SBO A íris é a parte transparente do olho, ou seja, é a parte que permite que a gente tenha uma boa visualização, como se a gente tivesse vendo através de um vidro transparente. A partir do momento que você pinta esse vidro transparente, [...] você acaba gerando uma piora da visão do paciente. E, fora isso, existem alguns riscos, como lesões na córnea infecciosas, a partir do momento que você coloca essa tinta na córnea, e toxicidade da córnea pela ação da tinta."

Riscos da queratopigmentação

O especialista cita que a intervenção pode chegar a perfurar o olho, causando uma endoftalmite — grave inflamação no interior do globo ocular —, que pode levar o paciente a perder a visão; é possível ainda que o procedimento resulte na perda de células do endotélio corneano, aumentando, assim, as chances do desenvolvimento de um glaucoma, que também pode levar à cegueira.

Devido aos riscos, a queratopigmentação não deve ser realizada em pessoas com olhos saudáveis. Na verdade, como detalha César Motta, a cirurgia é indicada para tratar casos de patologia específicos.

"Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente e ficou com a coloração da córnea toda esbranquiçada. A gente pode fazer, através da coloração, a mudança da cor dessa íris para melhorar o aspecto estético. Mas este caso é uma cirurgia reparadora, que, na maioria das vezes, esses pacientes já têm uma perda visual. Você usar esse tipo de procedimento com intenção estética numa pessoa que tem saúde ocular perfeita não é recomendável."

Para o diretor da SBO, o suposto benefício da mudança permanente da pigmentação dos olhos para fins estéticos, através do procedimento, não supera os perigos associados a ele.

César Motta diretor da SBO Você expõe o paciente a riscos que não fazem sentido nenhum, e depois pode gerar uma lesão na córnea grave, que às vezes vai precisar de um transplante, de outros procedimentos. Quando você vai ver, tinha um olho saudável e passa a ter um monte de complicação."

Alternativa segura para mudar cor do olho

César Motta explica não haver formas permanentes seguras de trocar a cor natural do olho, mas explica que existe uma alternativa temporária: o uso de lente de contato colorida. Descartável, o dispositivo pode ser utilizado por um período, que varia dependendo do tipo, antes de ser inutilizado. E, apesar de exigir cuidados específicos, é considerado seguro.

"Você indo ao seu oftalmologista, ele vai te recomendar qual é a melhor marca de lente. Vai adaptar para você a que fique o mais natural possível, porque a gente tem, hoje em dia, uma grande evolução dessas lentes de coloração, e que você consegue, muitas vezes, a finalidade estética que seu o paciente quer sem precisar fazer nenhum procedimento", orienta.

No mercado, há diversas opções de lentes, nas mais diversas cores e formatos. Além de estéticas, elas podem ainda ser corretivas, ajudando a melhorar a visão do paciente durante o uso.