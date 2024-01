Homem 'voa' sobre juíza após ouvir sentença por agressão em tribunal de Las Vegas; vídeo

Uma juíza de Las Vegas foi atacada durante uma audiência, nesta quarta-feira (3), enquanto proferia a sentença de um homem condenado por agressão agravada com lesões corporais, segundo informações do jornal O Globo.

Nas imagens captadas por câmeras de segurança do Tribunal Distrital do Condado de Clark, Delone Redden aparece "voando" por cima da bancada em direção à magistrada e derruba ela no chão enquanto as bandeiras despencam sobre os dois.

Durante a audiência, o advogado de Redden tentou argumentar que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional. "Eu acho que vale arriscar", disse ele. "Com esse histórico, não dá", respondeu a juíza Mary Kay Holthus. Neste momento, o homem parte para cima dela.

O condenado ainda xingou a juíza enquanto ela proferia a sentença, segundos antes do ataque. Ele se declarou culpado durante a audiência, e a magistrada negou a possibilidade de pagar fiança devido ao histórico criminal dele.

Delegado foi hospitalizado

No vídeo, é possível ouvir o homem gritando palavrões e socando várias vezes um dos agentes de segurança que tentavam contê-lo. Mary Kay Holthus não ficou ferida, mas um delegado que aparece nas imagens tentando interromper o ataque foi hospitalizado.

Um alarme no tribunal chegou a ser ativado, e Redden pôde ser ouvido gritando enquanto as pessoas verificavam Holthus. Depois de alguns minutos a juíza conseguiu se levantar, e os policiais a escoltaram para fora da sala do tribunal antes de ordenar a saída de todos os outros réus.