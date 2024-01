SpaceX é acusada de demitir funcionários que criticaram Elon Musk

A SpaceX, fabricante de foguetes fundada por Elon Musk, foi acusada de ter demitido ilegalmente oito funcionários. Os trabalhadores teriam sido destituídos após criticarem o dono da empresa. As informações são do g1.

De acordo com a denúncia feita pelo Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB), agência independente do governo dos Estados Unidos, os funcionários foram demitidos por conta de uma carta que descrevia Musk como "distração e constrangimento" para a empresa.

O texto teria vindo à tona em 2022 e apresenta uma série de publicações do bilionário no Twitter. O documento reúne postagens desde 2020. Os trabalhadores afirmaram que as declarações iam contra as políticas da empresa. A carta também abordava as políticas de combate ao assédio na instituição.

O NLRB alegou que a empresa violou o direito dos funcionários de exigirem melhores condições de trabalho ao realizar a demissão. A denúncia ainda relata que os trabalhadores foram interrogados e funcionários envolvidos na elaboração da carta foram menosprezados.

A SpaceX também está sendo acusada de ameaçar demitir funcionários que tivessem iniciativas semelhantes futuramente.

Possíveis consequências

A primeira audiência está marcada para 5 de março, segundo a agência. A SpaceX pode fazer um acordo ou optar por dar continuidade ao processo.

Caso a empresa seja condenada, é possível que seja obrigada a reintegrar os oito funcionários, além de receber punições mais severas em casos futuros na agência.