Avião executivo é dado como desaparecido após sete minutos de decolagem no Caribe

O sumiço de um jato executivo no Caribe está gerando diversas especulações. Um Gulfstream G-lll, registado como N337LR, desapareceu do rador no dia 22 de dezembro após sete minutos de voo na Ilha de Canouan.

A aeronave partiu por volta das 14h27 para uma expedição turística, mas nunca retornou. Segundo o jornal local St. Vicent Times, dois tripulantes e um passageiro estavam a bordo do jatinho. Dois indivíduos seriam mexicanos.

Veja também

Plano de voo

O voo estava planejado para percorrer a ilha inteira, com previsão para pousar menos de duas horas depois da decolagem. No entanto, a aeronave possuía combustível para quatro horas.

O plano de voo foi considerado ilógico por um especialista consultado pelo St. Vicent Times, já que havia muito mais combustível do que o necessário. A fonte acredita que o N337LR pousou em alguma pista privada na América do Sul, provavelmente na Venezuela.

Segundo relatos, o transponder, dispositivo de comunicação eletrônica, teria sido desligado intencionalmente. A Administração de Fiscalização de Drogas (DEA em inglês) estaria investigando o possível uso da aeronave para transporte de drogas.