Melão: veja benefícios, propriedades e como escolher

O melão é uma fruta rica em antioxidantes e produzida no Brasil, principalmente na região Nordeste. Com diversos formatos, é possível encontrar o alimento da cor amarela, verde ou mais esbranquiçada.

A partir do melão, é possível preparar suco, picolé, chá e até mesmo salada de frutas. Sendo baixo em quilocalorias e considerado um alimento hidratante, ele também pode atuar como diurético natural.

O que é melão?

O melão é uma fruta que vem a árvore meloeiro. Faz parte da família Cucurbitácea, que inclui outros frutos como as melancias, abóboras e pepinos. Conforme a nutricionista Renata Cristina, apesar da origem da fruta ser incerta, pesquisadores apontam que seja proveniente da África ou Ásia.

Legenda: Fruta é produzida em larga escala no Brasil Foto: Shutterstock

Quais as vitaminas?

A fruta é rica em fibras, sendo fonte de vitaminas e minerais, como:

Vitamina A;

Vitamina C ;

; Vitaminas do complexo B;

Cálcio;

Fósforo;

Enxofre;

Potássio.

Além disso, ainda possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias devido à presença de compostos bioativos como os flavonoides e os carotenoides.

Dentre outras frutas que também possuem antioxidantes, estão maçã e melancia.

Quais os tipos de melão?

Conforme a nutricionista, os melões no Brasil podem ser divididos entre aromáticos e inodoros.

Aromáticos: são aqueles que exalam aroma e que registram amadurecimento após colhidos. Eles também têm casca rugosa ou reticulada, e polpa de cores variadas;

são aqueles que e que registram amadurecimento após colhidos. Eles também têm ou reticulada, e polpa de cores variadas; Inodoros: são aqueles sem cheiro, com pouca maturação após a colheita. Também possuem casca enrugada ou lisa, e polpa de cor branca ou amarela.

Dentre exemplos de aromáticos, estão os melões: caipira, cantaloupe, charentais, gália, net melon, e orange. Já os inodoros incluem os tipos de melões amarelo, dino, e pele de sapo.

Legenda: Pedaços da fruta melão verde, também conhecido como "net melon" Foto: Shutterstock

Quais os benefícios?

Sendo rico em fibras e água, o melão é um alimento que contribui para o funcionamento do intestino, servindo como agente laxativo.

Legenda: Chá gelado de melão pode ser servido com petiscos Foto: Shutterstock

Além disso, devido ao alto teor de água, a nutricionista detalha que ele pode atuar como diurético natural, ajudando a reduzir inchaços. Dentre outros benefícios, a fruta:

Favorece o controle da pressão arterial;

Colabora com a saúde dos olhos;

Tem propriedades antioxidantes;

Auxilia no aumento da imunidade.

Renata ainda acrescenta que o consumo do melão pode contribuir com o bom funcionamento do corpo quando o alimento é associado a outras medidas, como a prática de exercícios físicos e a redução do consumo de sal.

Legenda: O consumo de melão pode ajudar a reduzir inchaços Foto: Shutterstock

Como escolher o melão?

A escolha do melão no supermercado requer cuidado para não pegar um fruto já estragado. Por isso, Renata recomenda dar preferência para os melões que:

Tenham casca firme;

Não apresente rachaduras ou perfurações de inseto;

Apresente cor viva, e aroma suave e agradável.

Para checar se ele está maduro, basta pressionar a extremidade oposta ao lado. "Se ceder à pressão dos dedos, o fruto está pronto para consumir; se estiver mole, já passou do ponto e se estiver duro, ainda está verde", detalha Renata.

Além disso, é importante conversar a fruta em um local fresco e longe do calor. Caso já esteja madura, é possível armazenar na geladeira.

Como preparar o suco de melão?

Por ser uma fruta de sabor suave, o melão pode ser misturado a vários ingredientes. Confira o modo de fazer de uma receita de suco da fruta:

Separar 1 xícara de melão picado, 1 lasca de gengibre, folhas de hortelã a gosto e 1 xícara de água de coco; Colocar todos os ingredientes em um liquidificador e bata bem; Sem precisar coar, é possível servir em um copo com gelo.

Legenda: No preparo do suco, o melão pode ser misturado a vários ingredientes Foto: Shutterstock

Como fazer o chá de melão?

É possível preparar o chá de melão a partir da casca da fruta. Para isso, é importante cortar as cascas de melão e separar 1 litro de água. Após isso, é necessário:

Limpar as cascas de melão Ferver as cascas na água por 10 minutos Posteriormente, deixar abafando por cerca de 5 minutos Para consumir, é preciso coar a bebida, deixando as cascas fora da xícara.

O melão emagrece?

A nutricionista informou que nenhum alimento é capaz de promover emagrecimento de forma isolada. Para isso, é preciso ter uma alimentação balanceada, com a prática regular de exercícios físicos.

No entanto, como o melão é uma fruta de baixo valor calórico e ter potencial diurético, é possível auxiliar no processo de emagrecimento. O consumo também auxilia na redução de inchaços.

Legenda: O alimento é uma ótima opção de lanche da manhã ou da tarde Foto: Shutterstock

Cachorro pode comer?

A médica-veterinária Fabiana Vinhas Rodrigues** afirma que não existe restrição de consumo de melão por cães. Porém, é necessário ter cuidado na quantidade oferecida, para evitar um consumo superior a 10% das calorias diárias ingeridas

"Outro ponto importante a ser observado é a tolerância e aceitação de cada cão, pois cada ser é único e tem suas particularidades individuais", conclui.

Pessoas com diabetes podem comer?

Apesar da crença de que pessoas com diabetes não podem consumir frutas de sabor mais doce, Renata detalhou que não existem frutas proibidas para esse grupo. No entanto, elas devem estar atentas à quantidade de fruta que será consumida, considerando o teor de carboidratos presente no melão.

Assim, em uma porção de 100 g de melão, por exemplo, há cerca de 8 g de carboidrato, ou seja, é uma fruta com baixo teor de carboidratos na porção.

Conforme Renata, para uma pessoa que tem diabetes, o ideal é que haja o acompanhamento com um nutricionista para que seja organizado o ajuste das porções individualmente.

*Renata Cristina Machado Mendes é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Mestre em Nutrição e Saúde pela Uece, e especialista em Diabetes pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

**Fabiana Vinhas Rodrigues é Assessora de Fiscalização do CRMV-CE. Médica-Veterinária formada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Mestre em Ciências Veterinárias pela UECE.