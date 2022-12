Damasco: o que é, quais os benefícios e como consumir

Para os que adoram uma mesa montada para receber amigos e familiares, o damasco com certeza já esteve presente, seja com nozes ou queijos. Mas você já se questionou sobre a origem dessa fruta e os benefícios que ela pode trazer para quem a consome?

Semelhante ao pêssego, ele é da família Rosaceae, que ainda abriga as cerejas e amoras. Assim, os benefícios dele são praticamente iguais aos das frutas alaranjadas, com alta concentração de carotenóides, especialmente betacaroteno, um importante antioxidante.

"Em comparação com o pêssego, ele tem um sabor mais ácido e a polpa menos suculenta. A casca do pêssego é mais grossa e aveludada e o damasco é bem menor que o pêssego, além de ser mais fibroso por dentro", detalha o nutricionista Haniel Fernandes*.

Origem do damasco

Até hoje, a origem do damasco é incerta. Há quem diga que este fruto veio da Armênia, mas há também teorias que apontam a origem na Sibéria e na China.

A altura de um damasqueiro varia de 3 m a 6 metros, com um tronco robusto, copa arredondada e folhas ovais. Além disso, apresentadas flores solitárias brancas ou rosadas.

No Brasil, o consumo mais comum do damasco ocorre com ele na forma seca, apesar de ser visto fresco em algumas ocasiões. Essa primeira versão, inclusive, é a que possui mais propriedades nutricionais, sendo rica em betacaroteno, vitaminas A e C e fibras.

Segundo Haniel, a composição nutricional entre os tipos de damasco também é diferente. "O damasco seco oferece uma caloria maior que o damasco fresco devido a seu processo de desidratação, possuindo, inclusive, uma maior concentração de carboidratos", diz.

Legenda: Segundo Haniel, até mesmo pessoas diagnosticadas com diabetes podem consumir damasco Foto: Shutterstock

Além disso, continua o profissional, a quantidade de calorias é diferente: "Segundo a tabela de composição dos alimentos Tucunduva, em média um pêssego possui 26kcal em 60g, um damasco possui 15kcal em 30g e um damasco seco possui 17kcal em 7g", pontua.

Benefícios do damasco

Veja alguns dos benefícios citados pelo profissional:

Ajuda a reduzir danos causados por carcinógenos, como as toxinas ambientais, por possuir ácido elágico na composição;

Possui alto poder antioxidante, previne o câncer e estimula o sistema imunológico ;

; Por ter alta concentração de ferro pode ajudar no tratamento contra a anemia e o cansaço;

Ajuda na redução dos níveis de LDL – colesterol por conta da concentração de licopeno;

Evita a pressão arterial alta, além de ajudar na manutenção de músculos e nervos saudáveis;

saudáveis; Ainda devido à boa quantidade de ferro e de cobre na composição, o damasco pode contribuir para a formação da hemoglobina;

Pode ser benéfico para a pele ajudando no alívio de sintomas de doenças como eczema e sarna.

Qual a diferença entre damasco e pêssego?

Frutas diferentes, o damasco e o pêssego possuem características específicas que os diferem, tanto na composição como na apresentação física.

A casca do pêssego é, normalmente, mais grossa e aveludada. Em relação a tamanho, o damasco é menor que o pêssego, mais arredondado, além de mais fibroso por dentro

No caso do pêssego, o sabor é mais neutro, contrastando com o sabor mais ácido do damasco.

Onde encontrar damasco?

No Brasil, o damasco não é muito comum, já que é pouco cultivado. Por aqui, ele é visto, em maioria, na forma seca e costuma ser aproveitado para as festas de fim de ano.

Entretanto, ele é facilmente encontrado no Rio Grande do sul e nas regiões mais frias de Minas Gerais.

Quem tem diabetes pode comer damasco?

Conforme análise do nutricionista Haniel Fernandes, o consumo não é proibido, mas deve ser analisado, assim como com qualquer alimento.

"Sim. Claro! Até mesmo o damasco seco. No entanto, é necessário regular a quantidade calórica total, o ajuste da quantidade de carboidratos da dieta e a prática de atividade física regular", ressalta ele.

Sobre a quantidade ideal por dia, Haniel ainda reitera que tudo deve ser considerado. "Não existe uma quantidade adequada de frutas por dia. O que existe é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para o consumo de 2 unidades de frutas por dia. O damasco, por ser uma fruta pequena, inclusive na forma de damasco seco, pode ter esse consumo alterado para mais. Entretanto, deve-se ter atenção ao consumo calórico total do dia, mesmo se tratando de frutas, é necessário ter esse controle", finaliza sobre a questão.

Quem não pode comer damasco?

O profissional ainda alerta que nenhum ser humano é incapacitado ou inibido de comer frutas, enquando o consumo deve ser incentivado mesmo que seja controlado, ajustado e prescrito por um profissional capacitado.

"Apenas em casos de frutosemia, doença na qual há reações alérgicas à frutose, o consumo de frutas, incluindo o damasco, pode ser totalmente comprometido", confirma Haniel.

Receita de docinhos de damasco

Ingredientes:

300 g de damascos secos

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina

100 g de amêndoas torradas picadas

Modo de preparo:

Coloque os damascos na água e leve ao fogo, deixando ferver por 5 minutos;

Com a mistura fria, bata no liquidificador até obter uma pasta;

Coloque a pasta em uma panela, junte o açúcar e a manteiga ou margarina e cozinhe em fogo médio, até a massa se soltar do fundo.

Coloque em um prato untado e espere esfriar. No fim, faça as formas de bolinhas, passe pela amêndoa triturada e coloque em forminhas de papel.

Receita de geleia de damasco

Legenda: A geleia é dos principais produtos vindos do damasco Foto: Shutterstock

Ingredientes:

3 xícaras de chá de damascos secos picados;

2 xícaras de chá de água (ou 400 ml);

2 xícaras de chá de açúcar.

Modo de preparo:

Acrescente todos os ingredientes em uma panela e leve-os ao, deixando cozinhar. Mexa o líquido frequentemente, observando enquanto ele vira um doce;

Retire-o do fogão, deixe esfriar e bata no liquidificador;

Coloque em pote com tampa e guarde na geladeira.

*Haniel Fernandes é nutricionista graduado pela Universidade Estácio de Sá. Especialista em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia no Esporte. Especialista em Nutrição Clínica e Funcional. Especialista em Nutrição Desportiva no Futebol. Aluno da Especialização em Atividade Física e Fisiologia do Exercício e Nutrição no Emagrecimento e Obesidade.