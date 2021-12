Ameixa: conheça os benefícios da fruta para a saúde

Incluída nas mais variadas dietas e preparações alimentares, a ameixa é uma fruta originária da Ásia, com cultivo concentrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Carnosa, suculenta e adocicada, é também apreciada para ser consumida, pura e simplesmente, in natura.

Além da ameixa fresca, encontrada nas cores vermelha, amarela, roxa ou verde, há a ameixa seca, em versão desidratada.

Por ser mais adocicada e ter sabor mais marcante que a versão fresca, é bastante utilizada como ingrediente de sobremesas ou mesmo como alternativa para substituir outros doces mais calóricos.

Embora a ameixa seca perca nutrientes, vitaminas, minerais e, sobretudo, água durante o processo de desidratação, ela não deixa de ser um alimento nutritivo, garante a nutricionista Cris Souto*.

“É só mais uma forma de apresentação da fruta. O consumo adequado e saudável pode ter as duas formas, tanto seca quanto fresca”, diz.

PROPRIEDADES

Além de saborosa, a ameixa pode trazer benefícios à saúde. Por ser rica em fibras que facilitam o trânsito intestinal, é uma excelente alternativa natural para combater a constipação, por exemplo.

Com alto poder antioxidante, a fruta também é fonte de composto bioativos, carboidratos e de minerais como boro, cálcio, potássio e magnésio.

BENEFÍCIOS DA AMEIXA

Combater a constipação

Por ser rica em fibras com efeito laxativo, a ameixa é uma boa opção para quem tem constipação, mais popularmente conhecida como intestino preso, aponta Cris Souto. Essas fibras regulam o intestino, ajudando a eliminar mais facilmente as fezes.

Controlar a pressão arterial

Assim como outras frutas secas, como uva-passa e damasco, a ameixa-preta ou seca é rica em potássio, um mineral cujo efeito vasodilatador atuará positivamente no controle da pressão arterial.

Prevenir doenças

Substância responsável por uma variedade de cores de frutas, a antocianina garante grande parte do poder antioxidante da ameixa.

E essa função antioxidante auxilia na prevenção de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, etc., enumera a nutricionista Lília Rocha Rolim**.

Fortalecer a imunidade

Como a ameixa seca perde bastante vitamina C no processo de desidratação, a ameixa fresca, naturalmente, apresenta uma concentração muito maior. A vitamina C exerce poder antioxidante, ao mesmo tempo em que ajuda a fortalecer o sistema imunológico contra doenças e inflamações.

Prevenir osteoporose

Abundante em cálcio, a ameixa auxilia na manutenção da saúde óssea, no momento em que garante maior força e densidade aos ossos. Logo, o consumo da fruta ajuda a reduzir o risco da osteoporose, por exemplo.

Aumentar a saciedade

Mais adocicada e rica em fibras, a ameixa seca é uma alternativa menos calórica, ideal para quem não resiste a um docinho. Ao ser consumida, sem excessos, retarda o esvaziamento gástrico e dá mais saciedade, ajudando consequentemente na redução de peso.

CONTRAINDICAÇÃO

De acordo com a nutricionista Cris Souto, não há necessariamente uma contraindicação ao consumo da ameixa. Contudo, pessoas que têm diarreia crônica ou síndrome do intestino irritável, que gera gases excessivos, devem evitá-la para não causar maiores desconfortos abdominais.

“Pessoas com diabetes também precisam ter cuidado, pois a ameixa, em sua forma seca, concentra mais açúcar, a frutose, podendo aumentar a glicemia em pacientes com diabetes descompensados”, alerta a especialista.

PERGUNTAS FREQUENTES

Quantas ameixas comer por dia?

Conforme Cris Souto, é indicado o consumo de três a quatro porções de frutas variadas, por dia. E a ameixa entraria na dieta como uma dessas porções.

O ideal é que sejam duas a três ameixas secas e uma ameixa fresca, diariamente. “Exageros são sempre contraindicados”, endossa a nutricionista.

Quais as melhores formas de consumir a ameixa?

Na opinião de Lília, a melhor forma de consumir a ameixa é na versão fresca, "do jeitinho que veio da natureza".

Além do consumo in natura em lanches, a fruta pode ser combinada com castanhas e iogurte ou transformada em suco ou vitamina, sugere ainda Cris Souto.

Como saber se a ameixa está boa para consumo?

A ameixa ideal para o consumo deve estar firme, com coloração forte e sem rachaduras. Evite escolher frutas com aspecto amolecido, machucado ou com fungo (mofo).

RECEITAS

Ameixa em calda

Ingredientes:

500 gramas de ameixas pretas;

2 xícaras de (chá) de açúcar;

2 anis estrelado;

2 xícaras de (chá) de água.

Modo de fazer:

Em uma panela coloque a ameixa e a água e deixe descansar por 3 horas;

Passado esse tempo, acrescente o açúcar e o anis;

Leve a mistura para cozinhar até que se forme uma calda grossa.

Suco de ameixa

Ingredientes:

10 ameixas secas grandes;

2 litros de água.

Modo de fazer:

Encha uma vasilha com a água e leve ao fogo;

Adicione as ameixas e aqueça a mistura em fogo alto até levantar fervura;

Quando iniciar a fervura abaixe para o fogo baixo;

Mantenha a panela tampada e desligue o fogo após dois minutos;

Leve tudo ao liquidificador e bata;

Se quiser, pode coar o suco antes de guardá-lo em garrafas na geladeira.

Torta de ameixa

Ingredientes:

1kg de ameixa fresca cortada em fatias;

3/4 xícara (chá) de farinha de trigo;

3/4 xícara (chá) de açúcar;

2 ovos;

1 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco;

Gotas de baunilha a gosto.

Modo de preparo:

Em um refratário untado e enfarinhado disponha a ameixa e reserve;

À parte, misture bem a farinha com o açúcar e reserve;

Em uma tigela pequena, coloque os ovos, o creme de leite e a baunilha;

Bata com um garfo até que fique homogêneo;

Faça uma depressão no meio da farinha e despeje os ovos;

Com um garfo, vá incorporando a farinha até formar uma massa cremosa;

Deixe descansar por 20 minutos;

Despeje a massa sobre a ameixa e asse em forno médio pré aquecido até que a massa comece a dourar;

Retire do forno e polvilhe com o açúcar de confeiteiro;

Sirva morno ou em temperatura ambiente.

*Cris Souto é nutricionista, professora da Estácio Ceará e especialista em Nutrição Clínica e Fitoterapia.

**Lília Rocha Rolim é graduada pela Universidade de Fortaleza, pós graduada em Nutrição Clínica e Metabólica, Nutrição Estética e Nutrição Esportiva. Atua em consultório particular em Fortaleza, com atendimento clínico para adultos, com ênfase em emagrecimento.