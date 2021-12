7 benefícios da banana que você precisa conhecer

Fruta que não pode faltar na mesa do brasileiro, a banana é consumida por pessoas de todas as idades e entra na dieta das mais diversas formas: in natura, frita, assada, cozida, em calda, em passas, em doses caseiros e até em produtos industrializados.

A banana tem um elevado potencial de hidratação, principalmente quando comida em sua forma in natura. Ela é a fruta tropical mas degustada no mundo e a segunda mais colhida, perdendo apenas para a laranja.

Você come banana rotineiramente, mas não conhece os benefícios que ela traz para a saúde? Pensando nisso, o Diário do Nordeste conversou com uma engenheira de alimentos que pesquisa frutas tropicais e seus processos.

Propriedades e nutrientes

Nutricionalmente, a banana é rica em potássio, piridoxina, ácido ascórbico, β-caroteno e fibras. A fruta ainda possui amidos de digestão lenta, que auxiliam na funcionalidade do intestino.

Pelo alto teor de tanino, quando ela ainda está verde, é usada sem nenhum tipo de restrição e consegue ajudar a controlar diarreias em crianças e adultos.

As informações foram compartilhadas por Jorgiane Lima*, engenheira de alimentos e professora do Curso de Especialização de Vigilância Sanitária de Alimentos e Ciência de Alimentos da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Benefícios da banana

A professora Jorgiane Lima elenca alguns benefícios conferidos pelo consumo da banana por meio da casca:

Efeito anti-séptico

Tratamento de asma

Contra a hepatitte

Contra a tuberculose

A literatura sobre a fruta tropical ainda cita uma gama ampla de efeitos benéficos da banana:

Consumo in natura:

Fortalecimento do sistema imunológico

Diminuição do nível de colesterol no sangue (pela riqueza em fibra solúvel)

Propriedades anti-oxidantes

Tipos de banana

As bananas são classificadas de acordo com a constituição genômica, nome do grupo e nome da cultivação, segundo a engenheira de alimentos Jorgiane Lima explica.

As principais encontradas no Brasil são:

Ouro

Nanica

Nanicão

Grand Naine

William

Gros Michel

Highgate

Maçã

Prata

Prata Anã

Catarina

Pacovan

Enxerto

Terra

Terrinha

Pacova

D’Angola

Figo Vermelho

Figo Cinza



A maior parte da produção nacional é da banana-prata, por ser o tipo mais resistente e de preferência do consumidor brasileiro, mas com menos acesso no mercado exterior.

Perguntas frequentes

Banana é fruta?

Sim. Banana é uma fruta e pertence à classe das Monocotiledôneas, ordem Zingiberales, família Musace.

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana e o segundo também em público consumidor.

Qual a origem?

Segundo a professora Jorgiane Lima, não se pode precisar a origem da bananeira, pois ela se perde entre as mitologias grega e indiana. A versão mais comum é que ela vem do Oriente, de países como China ou da Indochina.

Há referências da sua presença na Índia, na Malásia e nas Filipinas, onde tem sido cultivada há mais de 4.000 anos

Quantas vezes a bananeira dá fruto?

A bananeira leva cerca de 12 a 14 meses para se desenvolver, desde o crescimento da planta até o corte do cacho de bananas. A bananeira exige calor constante e elevada umidade para ser cultivada.

*Jorgiane Lima é professora do Curso de Especialização de Vigilância Sanitária de Alimentos e Ciência de Alimentos da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2021), Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2015) e Bacharel em Engenharia de Alimentos (2013) pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Suas pesquisas estão relacionadas com desenvolvimento de produtos e processos na área de frutos tropicais, estudo da extração, purificação e aplicação de compostos bioativos provenientes de substratos naturais, com ênfase na caracterização físico-química, química e biológica, aproveitamento de coprodutos agroindustriais, nanotecnologia e filmes comestíveis e biodegradáveis. Com vivência em indústria alimentícia e na implantação, manutenção e atualização dos programas de segurança de alimentos: Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e de Sistemas de Gestão da Qualidade.