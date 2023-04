Jabuticaba: veja benefícios, como comer e formas de consumir

"Olha a preta / De caroço branco / Que a mão do moleque / Arranca no toque". A composição de Dorival Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro, na canção "Ploquet Pluft Nhoque", homenageia a jabuticaba, fruta brasileira que nasce coladinha no tronco da jabuticabeira e é personagem coadjuvante do "Sítio do Picapau Amarelo", obra do escritor Monteiro Lobato.

Pequena e rica em nutrientes benéficos para a saúde, como vitaminas e minerais, a fruta é uma espécie de "uva brasileira" que faz parte da cultura do País, além de combater e prevenir uma série de doenças. Versátil, ela pode ser comida in natura ou em preparações como sucos, geleias, bolos etc.

Origem da jabuticaba

A jabuticaba é o fruto da jabuticabeira, árvore nativa do Brasil, encontrada especificamente em regiões onde há Mata Atlântica, como os estados do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná, conforme a "Lista de Espécies da Flora do Brasil", do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

A planta pertence à família das Myrtaceae Juss, a mesma que a goiaba. Existem cerca de nove espécies dela no País, sendo a Plinia Cauliflora, também conhecida como jabuticaba paulista ou jabuticaba açu, a mais comum delas, segundo a tese de doutorado em Agronomia do pesquisador Marcelo Dotto, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Também chamada de "árvore de uva brasileira", a angiosperma produz frutos de sabor doce e com pouca acidez, que crescem diretamente no tronco e nos ramos. A jabuticaba tem cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro e de uma a quatro sementes, detalha o cientista Kurt A. Reynertson em artigo sobre constituintes fenólicos antirradicais das Myrtaceae. Quando madura, a casca preta é brilhante e a polpa branca é gelatinosa.

Legenda: Fruto nasce colado no tronco e nos galhos da árvore Foto: Shutterstock

Além do Brasil, a árvore pode ser encontrada em outros países da América do Sul, como Bolívia, Paraguai e Argentina, e parte da América Central e do Norte, este exclusivamente no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde foi introduzida para exploração comercial.

Benefícios da jabuticaba

Apesar de pequeno, o fruto da jabuticabeira é rico em diversos nutrientes para o corpo, como vitaminas do complexo B e compostos capazes de prevenir o surgimento de diversos cânceres, além de ainda combater o envelhecimento precoce.

Abaixo, a nutricionista Ediane Andrade* lista quais são os principais benefícios do consumo regular da jabuticaba:

Rica em vitaminas B, B2 e B3 , que auxiliam na produção de glóbulos vermelhos, células importantes para o sistema imunológico .

, que auxiliam na produção de glóbulos vermelhos, células importantes para o . Melhora a pele . Por ser rica em vitamina C, estimula a produção de colágeno, proteína responsável pela elasticidade da pele.

. Por ser rica em vitamina C, estimula a produção de colágeno, proteína responsável pela elasticidade da pele. Por ser rica em polifenóis, como antocianinas (corante natural que dar a cor escura da fruta), atua como antioxidante no corpo, prevenindo o câncer , combatendo a ação de radicais livres e do envelhecimento precoce.

, combatendo a ação de radicais livres e do envelhecimento precoce. Melhora o funcionamento do intestino devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água.

devido às fibras na casca, que ajudam na absorção de água. Aumenta a sensação de saciedade , já que possui pectina, substância que controla a sensação de fome ao longo do dia, ajudando no processo de perda de peso.

, já que possui pectina, substância que controla a sensação de fome ao longo do dia, ajudando no processo de perda de peso. Tem baixa caloria: em 100g contém 51 kcal e 10g de carboidratos, sendo indicada para quem deseja emagrecer.

em 100g contém 51 kcal e 10g de carboidratos, sendo indicada para quem deseja emagrecer. Fortalece a imunidade , já que contém zinco na composição. O mineral é importante na produção das células de defesa do organismo.

, já que contém zinco na composição. O mineral é importante na produção das células de defesa do organismo. Auxilia na regulação da pressão arterial por conter potássio, substância capaz de eliminar o excesso de sódio do organismo, promovendo o controle arterial.

Como comer jabuticaba

Qual a maneira correta de comer jabuticaba

Legenda: Planta pertence à família das Myrtaceae Juss, a mesma que a goiabeira Foto: Shutterstock

Ediane Andrade afirma que a melhor forma de consumo é in natura, ou seja, ao natural, desde que o fruto esteja bem higienizado, como é indicado para qualquer alimento cru. Como detalha a especialista, ele pode ser conservado por no máximo 10 dias na geladeira. Para durar mais, pode ser congelado em pequenas porções, prolongando a validade para até 50 dias.

Também é possível inserir a jabuticaba na dieta ao usá-la como ingrediente na preparação de receitas como geleia, mas também como matéria-prima de insumos, como farinha.

É bom comer a casca da jabuticaba?

Sim, pois consumir a casca da fruta pode melhorar o funcionamento do intestino, como explica a nutricionista. Por ser uma parte rica em fibras, comê-la pode contribuir para auxiliar o órgão, além de ajudar na absorção de água pelo organismo.

Quantas se pode comer por dia?

Ediane Andrade explica não haver restrição acerca do consumo da fruta de modo geral, podendo ser consumida diariamente.

Formas de consumo

Geleia de jabuticaba

Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500g de jabuticaba

250g de açúcar

Suco de 1 limão

MODO DE PREPARO

Lave bem as jabuticabas, para iniciar o processo.

Faça um pequeno corte na fruta para facilitar o desmembramento da casca com o caroço.

Em uma panela, coloque as cascas e a polpa da jabuticaba, cubra com água e leve ao fogo para cozinhar por 10 minutos (dependendo da potência do fogão).

Despeje a água após o tempo sugerido. O cozimento reduz o amargo presente na fruta.

Com as jabuticabas já cozidas, leve o conteúdo ao liquidificador para triturar.

Após isso, em uma panela, no fogo baixo, coloque o produto triturado, misture com o açúcar e o suco do limão. Cozinhe até que fique na consistência de geleia. É possível checar a textura ao passar a espátula na panela, se a geleia permanecer na espátula sem cair o conteúdo, está na consistência ideal.

Espere esfriar e guarde em um recipiente. O ideal é consumir com torradas ou biscoitinhos integrais.

Suco de jabuticaba

Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 kg de jabuticaba

1l de água

Açúcar a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela com água, ferva as jabuticabas para que o amargo presente na fruta reduza.

Em seguida, descarte a água e leve as jabuticabas ao liquidificador. Pulse algumas vezes para a polpa desmembrar do caroço. Coe todo o conteúdo em uma peneira.

Leve novamente ao liquidificador o suco coado, água gelada, açúcar a gosto e gelo. Bata todos os ingredientes e sirva gelado.

Sim, a fruta pode ser consumida por cães, desde que seja servida sem os caroços, como explica a veterinária especialista em nutrição animal Maiara Damasceno**. Sim, o consumo de fruto por pacientes com hipertensão é benéfico, já que ele é rico em potássio, mineral capaz de eliminar o excesso de sódio do organismo, promovendo o controle arterial. Sim. A jabuticaba possui compostos que ajudam a abrandar a evacuação, portanto o consumo para pessoas com prisão de ventre não é tão indicado. Em contrapartida, pessoas com diarreia podem ter uma resposta positiva ao incluir esta fruta na alimentação.

Legenda: É possível inserir a jabuticaba na dieta ao usá-la como ingrediente na preparação de receitas Foto: Shutterstock

*Ediane Andrade de Oliveira é nutricionista, graduada pelo Centro Universitário Ateneu. Possui pós-graduação em Nutrição Clínica e Esportiva. Atua como preceptora de estágio de nutrição no Centro Universitário Ateneu, além realizar atendimentos em consultório particular em Fortaleza, promovendo acompanhamento nutricional para adultos e atletas, com foco em hipertrofia, emagrecimento e qualidade de vida.

**Maiara Damasceno é veterinária, graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Possui pós-graduação em Nutrição e Nutróloga de cães e gatos. Atua em consultório particular em Fortaleza, promovendo atendimento e acompanhamento nutricional de pets com patologias associadas a distúrbios nutricionais e também pets cujo tutores almejam uma alimentação saudável e balanceada.