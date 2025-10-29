Diário do Nordeste
Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Legenda: O consumo exagerado de cafeína pode influenciar na incontinência urinária.
Foto: Shutterstock/Bigshot01.

A perda de urina ao tossir ou correr pode parecer normal para algumas pessoas. Mulheres em período mais avançado da gravidez ou idosos devem considerar isso parte do cotidiano, mas o médico urologista Diego Capibaribe* explicou que esse problema tem tratamento e pode ser controlado na maioria dos casos. 

Para isso, é preciso entender a condição de cada paciente, considerando fatores como hábitos alimentares e o estilo de vida. Além disso, alguns fatores de risco podem intensificar o quadro, como o tabagismo e a obesidade. 

Apesar disso, Capibaribe destaca que ser possível encontrar tratamentos. "Procurar um médico é o primeiro passo para recuperar o conforto, a autoconfiança e a qualidade de vida", informou em entrevista ao Diário do Nordeste.

 

Imagem de uma mulher apertada para ir ao banheiro para uma matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Legenda: Doenças neurológicas e alguns medicamentos podem contribuir para a incontinência urinária.
Foto: Shutterstock/Chay_Tee.

O que é incontinência urinária?

A incontinência urinária ocorre quando existe a perda involuntária de urina, explicou o médico Diego Capibaribe. Nesses casos, a pessoa perde o controle da bexiga e urina sem querer. 

Apesar de muitas pessoas acreditarem ser uma consequência natural do envelhecimento, ele afirmou que essa condição é um problema médico que tem tratamento. Na maioria dos casos, é possível controlar. 

Tipos de incontinência urinária

Existem três tipos principais de incontinência urinária, que são:

  • Incontinência de esforço; 
  • Incontinência de urgência; 
  • Incontinência mista.

Incontinência de esforço

A incontinência de esforço ocorre quando a urina escapa durante um episódio de tosse, risada ou espirro. Também pode acontecer quando a pessoa faz algum tipo de esforço físico.

"Isso ocorre porque os músculos que sustentam a bexiga, o chamado assoalho pélvico, ficam enfraquecidos", detalhou Capibaribe. 

Incontinência de urgência

A incontinência de urgência ocorre quando a pessoa sente uma vontade súbita de urinar e não consegue chegar ao banheiro a tempo.

O médico explicou que está associada a um quadro conhecido como bexiga hiperativa.

Incontinência mista

Já a incontinência mista ocorre como uma mistura da incontinência de esforço e de urgência. Ela acomete principalmente as mulheres.

Imagem de uma pessoa com a calça suja para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Legenda: A incontinência urinária como uma condição em que ocorre a perda involuntária de urina.
Foto: Shutterstock/Doucefleur.

Causas e fatores de risco

As causas da incontinência urinária podem variar, mas estão relacionadas a fatores de risco, como: 

  • Partos vaginais; 
  • Obesidade; 
  • Tabagismo; 
  • Constipação crônica; 
  • Cirurgias pélvicas. 

Além disso, o envelhecimento também pode influenciar. 

"A incontinência costuma estar relacionada a procedimentos na próstata. Doenças neurológicas e certos medicamentos também podem contribuir para o problema".
Diego Capibaribe
Médico urologista

Condições médicas associadas

Algumas condições médicas estão associadas a essa condição, como: 

  • Gravidez e parto;
  • Menopausa;
  • Doenças neurológicas (Parkinson, Esclerose Múltipla);
  • Infecções urinárias.

"O diabetes, o AVC, o Parkinson, a esclerose múltipla e as lesões na medula espinhal são exemplos de doenças que podem afetar os nervos responsáveis pelo controle da bexiga. As infecções urinárias de repetição e o aumento benigno da próstata também podem causar ou agravar a perda de urina", explicou Capibaribe.

Já as mulheres podem apresentar a incontinência urinária na gravidez, no parto e na menopausa. Durante a gestação, por exemplo, o peso do útero e as mudanças hormonais aumentam a pressão sobre a bexiga.

No caso do parto vaginal, algumas mães registram enfraquecimento dos músculos e nervos da região. Na menopausa, há uma queda do estrogênio, resultando no afinamento e enfraquecimento dos tecidos da bexiga e da uretra. Isso facilita os escapes urinários.

Hábitos e estilo de vida

Alguns hábitos e estilos de vida também podem piorar o quadro, como obesidade, consumo excessivo de cafeína ou álcool, baixa hidratação e sedentarismo. 

Excesso de peso Aumenta a pressão sobre a bexiga.
Beber pouca água Concentra a urina e irrita o trato urinário.
Sedentarismo  Enfraquece a musculatura pélvica.
Consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes  Estimula a bexiga e aumenta a vontade de urinar.
Cigarro  Além de irritar a bexiga, provoca tosse crônica, o que favorece ainda mais as perdas urinárias.

Diagnóstico da incontinência urinária

O diagnóstico é realizado após consulta médica, com realização de exames físicos detalhados.

"Em alguns casos, é importante realizar exames complementares, como análise de urina, ultrassonografia e o estudo urodinâmico, que mede o funcionamento da bexiga e do esfíncter para identificar com precisão o tipo e a causa da incontinência", explicou Capibaribe.

Consulta médica e avaliação

A depender do paciente, o médico pode solicitar:

  • Exame físico;
  • Histórico médico detalhado;
  • Testes de urina e urodinâmicos.

Imagem de uma idosa segurando uma frauda geriátrica para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Legenda: O envelhecimento é uma dos fatores que pode influenciar a incontinência urinária.
Foto: Shutterstock/Toa55.

Prevenção e outros cuidados

Para prevenir, é preciso passar a nutrir alguns hábitos, como:

  • Manter o peso adequado;
  • Praticar exercícios físicos;
  • Evitar o cigarro;
  • Tratar a constipação;
  • Fortalecer o assoalho pélvico com exercícios específicos.

Além disso, o médico destacou a importância de controlar doenças como diabetes e tentar não segurar a urina por longos períodos.

Como funciona o tratamento?

O tratamento é individualizado e depende da causa de cada paciente. Diego Capibaribe afirmou que o tratamento pode envolver fisioterapia pélvica, medicamentos ou, em alguns casos, cirurgias minimamente invasivas.

Nos casos mais complexos, talvez seja necessária a neuromodulação ou o uso de toxina botulínica na bexiga.

 

*Diego Capibaribe, médico urologista, especialista no tratamento de bexiga, próstata e rins. Ele é especializado em cirurgia robótica contra o câncer de próstata e liderou o treinamento da equipe do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) para a realização de cirurgias robóticas.

