Chá de moringa: para que serve, como fazer e contraindicações

Rica em nutrientes, a moringa (Moringa oleífera), que dá origem ao chá dessa planta, é facilmente encontrada em diversas partes do País. No geral, ela é lembrada sempre quando o assunto é a quantidade abundante de vitamina C, vitamina A, ferro, cálcio, aminoácidos e antioxidantes. Entretanto, o cuidado é necessário em relação ao consumo.

Avaliações nutricionais, por exemplo, apontam maior quantidade de vitamina C nela do que o já analisado na própria laranja e até mais vitamina A que a cenoura.

"Ela é muito utilizada em países pobres, inclusive, como fonte nutricional e até para ajudar na amamentação. Nos vegetarianos é uma opção sensacional também, sendo inegável o poder nutricional dela", conta a nutricionista Fabiana Fontes*.

Os estudos sobre a planta também apontam alto poder para redução da glicemia, auxiliando na melhora da resposta à insulina, importância na redução dos riscos cardiovasculares por ter características antioxidantes, além de melhorar a circulação e redução do LDL.

O cuidado, entretanto, deve sempre estar presente. Consumido em excesso, o chá de moringa pode trazer complicações aos rins e ao fígado, por exemplo.

Para que serve o chá de moringa?

Ajuda no aumento da capacidade respiratória, elevando as concentrações de hemoglobina;

Regula estresse oxidativo no organismo, reduzindo também os níveis de açúcar no sangue;

Diminui absorção de colesterol no intestino e a inflamação no organismo, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares;

Legenda: A moringa é conhecida pela alta concentração de vitamina C e vitamina A Foto: Shutterstock

Possui tocoferóis, polifenóis e flavonoides, sendo importante no auxílio da regulação da pressão arterial;

Favorece a formação de glóbulos vermelhos e aumenta a quantidade de hemoglobina no sangue;

Pode ser utilizada contra sintomas de problemas inflamatórios;

Por conta da grande quantidade de fibras, auxilia no combate à prisão de ventre.

Chá de moringa emagrece?

Até o momento, não existem estudos científicos afirmando que a moringa emagrece. "Não é possível afirmar isso, já que não temos respaldo em estudos. Dessa forma ela não deveria ser utilizada com essa finalidade", é o que conta Fabiana.

"Como não tem comprovação científica que ele emagrece, não seria uma boa estratégia se for utilizado só pensando nisso. Ainda assim, por ser uma planta rica em nutrientes, você terá os benefícios dela", ressalta a especialista.

Qual o melhor horário para tomar chá de moringa?

O melhor horário, de acordo com a nutricionista, seria pela manhã e no meio da tarde.

Quando é contraindicado?

Em gestantes, não há trabalho científico da segurança, portanto, o ideal seria evitá-la na gestação. Além disso, especialistas apontam que ela pode interferir tanto na gestação como na produção de leite materno.

Quais os efeitos colaterais?

Fabiana Fontes explica sobre o cuidado com a substância, ainda que não se tenha provado nenhum problema grave com o uso frequente.

"Não vejo nenhum efeito colateral grave no uso desse chá. No entanto, por ser rico em ferro, por exemplo, o excesso dele pode aumentar esse mineral, e o excesso de ferro não é interessante para o organismo. Então, o ideal é consumir o chá com moderação, de 1 a 2 xícaras por dia", reforça ela.

No mais, o consumo da raiz da planta também deve ser evitado por conta das concentrações excessivas de substâncias que podem, de fato, fazer mal à saúde.

*Fabiana Fontes é nutricionista, sócia proprietária da clínica Reviva Nutrição, especialista em nutrição clínica, esportiva e saúde da mulher.