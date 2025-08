Caneta emagrecedora Olire, da EMS, chega às farmácias na segunda-feira (4); veja quanto custa

O laboratório farmacêutico EMS lançou no mercado as primeiras canetas contra obesidade e diabetes tipo 2 produzidas no Brasil. Vendido em duas versões, uma para perda e peso e outra para o controle da diabetes, o remédio à base de liraglutida chega às farmácias na próxima segunda-feira (4).

A caneta para uso contra obesidade se chama Olire, enquanto que a outra, para diabetes, é Lirux.

Os produtos estarão disponíveis, inicialmente, em apenas quatro redes de farmácias: Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. As vendas serão nos sites e em algumas lojas físicas do Sul e Sudeste.

A distribuição nacional deve ocorrer de maneira gradual nas próximas semanas.

Quanto custam as canetas?

A EMS sugere que a embalagem com apenas uma unidade de Olire seja comercializada a partir de R$ 307,26, enquanto o kit com três canetas deve custar em torno de R$ 760,61.

Legenda: O Lirux pode ser usado no controle de diabetes tipo 2 Foto: Divulgação/EMS

Já o Lirux será vendido em uma embalagem com duas canetas, e custará R$ 507,07.

Fábrica própria de canetas emagrecedoras

Segundo o Metrópoles, a farmacêutica pretende distribuir 250 mil canetas dos dois tipos até o fim deste ano e chegar a 500 mil até agosto de 2026.

Os medicamentos são produzidos em uma nova fábrica da EMS, localizada em Hortolândia, no interior de São Paulo, e inaugurada neste ano.

Segundo a empresa, a unidade é a única no País especializada na fabricação de moléculas capazes de imitar hormônios naturais, como no caso da liraglutida.

Público-alvo do Olire

Conforme a EMS, o público-alvo do Olire são adultos e adolescentes obesos ou com sobrepeso, especialmente que tenham comorbidades associadas, como diabetes, pressão alta e apneia do sono.

O mecanismo de ação do remédio é baseaodo na imitação do hormônio que controla o apetite e promove a sensação de saciedade.

Efeitos colaterais

Os efeitos colaterais da caneta podem ser:

Náusea;

Vômito;

Diarreia;

Constipação;

Dor de cabeça.

O uso do remédio deve ser feito com acompanhamento médico especializado, associado a uma dieta hipocalórica e atividade física.