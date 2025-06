Anvisa determina recolhimento de lote de Whey Protein da Piracanjuba por contaminação bacteriana

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa sexta-feira (6), o recolhimento imediato do lote 23224 do suplemento alimentar em pó Whey Protein, sabor chocolate, da marca Piracanjuba. A ação foi tomada após a identificação de níveis acima do permitido da bactéria Staphylococcus aureus no produto.

O laudo foi emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, que detectou a presença excessiva da bactéria durante um teste de contagem microbiológica. Segundo a Anvisa, o resultado foi considerado insatisfatório e representa risco potencial à saúde pública.

O Staphylococcus aureus é uma bactéria capaz de produzir toxinas que, quando ingeridas, podem causar intoxicação alimentar. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia. Em casos mais graves, a intoxicação pode exigir atendimento médico.

Orientações para consumidores

A Anvisa orienta que consumidores que tenham adquirido o produto verifiquem o número do lote na embalagem. Caso se trate do lote 23224, a recomendação é suspender imediatamente o uso e entrar em contato com a Piracanjuba para receber orientações sobre o processo de recolhimento ou substituição.

Até o momento, não há registro oficial de casos de intoxicação relacionados a esse lote específico, mas a Anvisa mantém a vigilância sobre o caso e poderá adotar novas medidas, se necessário.

A reportagem entrou em contato com a empresa e aguarda maiores informações das ações que serão realizadas sobre o lote contaminado.