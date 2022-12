'Vou matar tanta gente', prometeu chefe de facção preso no Paraguai sobre rivais no CE; ouça áudio

Suspeito de envolvimento em 46 homicídios, chefe de uma facção no Ceará e preso no Paraguai, José Renan Oliveira Marinho, conhecido como 'Formiga', enviou um áudio para comparsas em que prometeu matar muitos rivais na briga por território para o tráfico de drogas. O áudio foi obtido com exclusividade pelo Diário do Nordeste.

José Renan Oliveira Marinho Em áudio Eu tenho aqui várias 'quebradas' em Juiz de Fora, mano, em Minas Gerais, que eu consegui. Fui para dentro, me arrisquei, eu e meus parceiros aqui. Eu vou pegar, vou vender, vou gastar todo em arma e bala. Vou matar tanta da gente aí, mano. Vai ver aí", afirma 'Formiga'.

Ouça o áudio completo:

José Renan passou a ser investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em fevereiro deste ano, quando houve um racha dentro de uma facção cearense, em que ele seria um dos líderes, e, como consequência, ocorreram dezenas de homicídios - principalmente na região do Jangurussu, em Fortaleza.

Além de não aceitar que antigos comparsas "rasgassem a camisa" da facção cearense e aderissem a um grupo criminoso de origem carioca que passou a atuar no Ceará, 'Formiga' quis se vingar da morte do seu cunhado, Josenildo Marques Palhano, o 'Sal' - que também não aceitava a separação.

'Sal' foi assassinado ainda em fevereiro último. Desde então, segundo a Polícia Civil, 46 homicídios foram registrados na região - e têm relação com a briga entre as facções.

Criminoso passou por MG e SP

José Renan Oliveira Marinho, de 25 anos, foi preso em Salto Del Guairá, no Paraguai, na última quinta-feira (15), na Operação Anúbis, realizada em conjunto pela Polícia Civil do Ceará, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e a Polícia Paraguaia.

"Ele se encontrava em Salto Del Guairá tanto determinando crimes no Ceará, mesmo distante, como estava para a aquisição de drogas, armas e tudo que pudesse reforçar a violência e a criminalidade no Estado do Ceará", revela o secretário executivo da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Samuel Elânio.

O nome da Operação faz referência a Anúbis, uma divindade egípcia representada pelo rosto de chacal, conhecido por ser o "Deus dos Mortos e da Mumificação".

Segundo a Secretaria, havia cinco mandados de prisão em aberto contra 'Formiga' - sendo três deles decorrentes de investigações realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um de Maranguape e outro oriundo da Justiça de Minas Gerais.

Outro foragido da justiça brasileira foi preso, na companhia de 'Formiga'. André Trajano Feitosa, 41, era procurado pelas autoridades do Amazonas, onde responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A dupla e um terceiro brasileiro já foi expulsa do Paraguai, devido a um tratado com o Brasil. A PC-CE realiza as tratativas necessárias para recambiar os presos aos seus estados de origem.

Antes de ser preso no Paraguai, 'Formiga' esteve em Minas Gerais e em São Paulo, segundo as investigações. "O cerco se fechou no Estado do Ceará, e ele migrou para outros estados. Inicialmente para Juiz de Fora (Minas Gerais), e lá ele iniciou também um conflito para ganhar espaço no que diz respeito ao tráfico de drogas", relata o diretor do DHPP, delegado Harley Filho.

Harley Filho Diretor do DHPP Foi montada uma operação policial em Minas Gerais e ele fugiu para o Estado de São Paulo, mais precisamente Paraisópolis. Ele permaneceu lá até o final de novembro (deste ano), quando iniciou a sua retirada para o Paraguai. Nós identificamos essa movimentação e, através de um trabalho de cooperação internacional, foi possível localizar e prender esse criminoso".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil