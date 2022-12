Polícia apreende 65 kg de cocaína em navio cargueiro no Porto do Pecém

Aproximadamente 65 kg de cocaína foram apreendidos em um navio cargueiro atracado no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quinta-feira (15). Não houve prisão até o momento, segundo a Polícia Federal (PF).

Uma fiscalização inicial da segurança do porto indicou a possível existência da droga na embarcação, na tarde de quarta-feira (14). O navio vinha do Rio de Janeiro e tinha como destino a Europa.

Na manhã desta quinta, a embarcação foi alvo de busca e apreensão e a droga ocultada foi encontrada. A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Centro Operacional de Vigilância da Receita Federal.

Foram apreendidos diversos tabletes de cocaína. Parte da droga havia sido sugada por equipamentos da embarcação e foi encontrada pelos agentes após a desmontagem de estruturas do navio.

A droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde exames preliminares confirmaram se tratar de cocaína. A PF abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do crime. Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, com pena de até 25 anos de reclusão.

Em nota, o Complexo do Pecém informou que o navio desatracou do terminal e seguiu viagem ainda na tarde desta quinta-feira (15), após a conclusão da operação policial.

"O Complexo do Pecém ratifica sua disposição em colaborar com todas as autoridades competentes e reafirma seu total compromisso com a segurança em todas as operações realizadas no terminal portuário do Pecém", afirmou a administração.