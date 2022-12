Suspeito de envolvimento em 46 homicídios realizados em Fortaleza é preso no Paraguai

Um homem suspeito de envolvimento em 46 homicídios ocorridos em Fortaleza foi preso, nessa quinta-feira (15), em Salto Del Guaira, no Paraguai. Além dos assassinatos, ele também é investigado por supostamente chefiar um grupo criminoso atuante na Capital cearense.

A captura do indivíduo foi realizada durante a "Operação Anúbis", fruto da parceria internacional entre a Polícia Civil do Ceará, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Polícia Paraguaia.

Conforme informações do jornal paraguaio ABC, o homem, identificado como José Renan Oliveira, conhecido também como "Formiga", seria o chefe de uma facção dissidente de uma organização do Rio de Janeiro e, atualmente, atuaria em parceria com outra rival, originária de São Paulo.

Na ocasião, além do suspeito, outros dois cúmplices, identificados como Sandro Pontes de Moraes e Rudney Nogueira, foram presos, segundo a publicação internacional. O trio teria viajado para realizar uma negociação de compras de armas e de drogas, que deveriam ser enviadas para a Região Nordeste do Brasil.

Os detalhes oficiais sobre a operação policial e os crimes do suspeito devem ser divulgados em uma coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (16), às 11 horas, na Superintendência da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.