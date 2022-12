Homem é preso suspeito de estuprar a filha de cinco anos em Jucás

Um homem de 31 anos foi preso, nessa quarta-feira (14), sob a suspeita de ter estuprado a filha de cinco anos, no município de Jucás, no interior do Ceará.

A Polícia Civil iniciou as investigações na segunda-feira (12), após ser acionada sobre o crime de estupro de vulnerável. A detenção do suspeito ocorreu em Iguatu, na região Centro-Sul do estado.

Com o apoio da Polícia Militar do Ceará, ele foi detido em virtude de mandado de prisão preventiva e se encontra à disposição da Justiça. O homem não possuía antecedentes criminais.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.