Vigilante de colégio é assaltado por suspeitos usando farda escolar em Marco, Interior do Ceará

Suspeitos vestidos com farda escolar assaltaram um vigilante de um colégio de Ensino Profissional em Marco, no interior do Ceará. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), após a dupla entrar na instituição e render o funcionário.

A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver que um dos suspeitos segura a vítima, enquanto o outro toma a arma vigilante.

Funcionário foi rendido por assaltantes

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além da arma de fogo, o trabalhador teve o colete balístico subtraído.

Após o crime, equipes do 11º Batalhão, do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local e fizeram buscas pelos suspeitos na região.

Investigação

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia Municipal de Marco.

Conforme a SSPDS, a Polícia "segue em diligências com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos de participar da ação criminosa". A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As informações podem ser direcionadas para o (88) 3264.1940, o número da Delegacia Municipal de Marco. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", pontua a SSPDS.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.