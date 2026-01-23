Diário do Nordeste
Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM

A Polícia diz que foi necessário "emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, com o objetivo de restabelecer a ordem local".

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança

Moradores do bairro José de Alencar, em Fortaleza, denunciam uma abordagem truculenta de policiais militares realizada na noite da última terça-feira (20). A ação dos agentes da Segurança Pública foi registrada por câmeras de segurança.

Imagens mostram o momento em que os policiais chegam ao local e começam a revistar adolescentes e adultos. Spray de pimenta e balas de borracha foram usados.

Segundo o relato de uma vítima, o filho dela, adolescente de 16 anos, foi espancado. A mulher, de identidade preservada, fala ainda que um dos PMs chegou a levantar as mãos (em alusão a bater) para uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e foi impedido pela mãe do menino.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse por nota que uma equipe do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam) realizava patrulhamento na comunidade do Brejo quando observou, em um bar, cerca de oito indivíduos e foi realizada abordagem preventiva.

VEJA NOTA DA PMCE:

"No início da ação, os indivíduos se recusaram a obedecer às ordens legais, passando a resistir e a hostilizar a equipe policial. Diante do fato, foi necessário o emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, com o objetivo de restabelecer a ordem no local. A abordagem preventiva foi realizada e os abordados foram liberados. A PMCE reforça que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) investiga possíveis excessos".

jovem sendo carregado por outros jovens em ação da pm, imagem de camera de segurança.
Legenda: Testemunha diz que um dos jovens desmaiou e foi carregado pelos amigos.
Foto: Reprodução.

A CGD informou ao Diário do Nordeste que está investigando a ocorrência. A reportagem questionou se os policiais que participaram da ação foram afastados ou não das funções, mas não teve resposta.

"BATERAM POR PURA MALDADE"

Uma das vítimas conta que quatro pessoas da mesma família foram agredidas e passaram por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os laudos com resultados ainda não foram disponibilizados, segundo ela.

"Os policiais iam passando normalmente e mandaram alguns adolescentes botarem as mãos na cabeça. Do nada começou a agressão. Chute na perna, murro no queixo, chute na cara..."
Vítima

A mulher lembra que a abordagem logo se transformou em uma "confusão generalizada" e que "até um idoso que tentou proteger o neto levou tiro de borracha".

foto de jovem agredido, familia diz que foi em acao da pm, sangue e machucados no rosto.
Legenda: A família pede Justiça para o caso.
Foto: Reprodução.

"Meu filho é cidadão, nunca teve problema com a lei. Fizeram uma busca de arma nele e viram que não tinha nada. Bateram no meu filho por pura maldade e ele saiu de lá desmaiado, carregado", disse.

"Ninguém foi pego com nada e ninguém nem foi levado para a delegacia. Essa é a prova que não tinha nada de errado ali".

As vítimas prestaram Boletim de Ocorrência por lesão corporal no 13º Distrito Policial, que encaminhou o caso à Delegacia de Assuntos Internos (DAI).

