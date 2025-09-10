Trio suspeito de realizar série de assaltos em Fortaleza é preso em flagrante

Três homens foram presos pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (9), suspeitos de realizar uma série de assaltos em diversos bairros de Fortaleza. Eles chegaram a trocar tiros com os agentes de segurança, que recuperaram celulares e outros objetos das vítimas.

Os policiais interceptaram o grupo no bairro Moura Brasil, após receber informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de que os suspeitos estariam armados, a bordo de um carro na cor branca, realizando diversos roubos na Capital.

No momento da abordagem, o trio reagiu atirando contra os agentes e fugiu a pé, pelas ruas da comunidade conhecida como "Oitão Preto".

Primeiro, os PMs conseguiram capturar o motorista, que portava uma espingarda artesanal e estava com vários aparelhos celulares roubados.

Em diligências posteriores, com apoio de outras equipes, outros dois homens foram localizados e presos. Um deles foi encontrado nas proximidades da ocorrência, enquanto o outro, lesionado, estava em atendimento numa unidade hospitalar da região.

Os três homens foram conduzidos ao 32º Distrito Policial (DP), onde foram reconhecidos pelas vítimas e autuados em flagrante pelo crime de roubo.

Com eles, foram apreendidos uma arma, 11 aparelhos celulares de diferentes marcas, um tablet, uma mochila e outros objetos subtraídos, além do veículo supostamente usado nos crimes.